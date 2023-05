Naposledy Nórom strelili až šesť gólov. Teraz musia Slováci získať tri body

RIGA. Slovenskí hokejisti potrebujú v utorok zvíťaziť vo svojom záverečnom zápase v B-skupine MS v Rige, ak si chcú udržať šancu na postup do štvrťfinále.

V súboji proti Nórsku (11.20 SELČ) im udržanie nádeje zabezpečí iba triumf za tri body.

V prípade úspechu by potom večer čakali na to, či zatiaľ stopercentní Švajčiari zdolajú v riadnom hracom čase Lotyšov (19.20 h). Akýkoľvek bodový zisk domácich nepustí Slovákov do vyraďovačky.

Slovenskí reprezentanti sa s Nórskom doteraz streli 35-krát, v 24 dueloch zvíťazili, v dvoch sa zrodila remíza a deväť duelov sa skončilo triumfom severanov. Celkové skóre je 126:69 v prospech SR.