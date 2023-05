Hudáček a Hrivík deň po: Je to za nami, emócie nám môžu len pomôcť

„Čo sa stalo nám môže skôr pomôcť, ako uškodiť. V minulosti som zažil podobných vecí veľa, tu to zachytili televízne kamery, preto sa to tak rozoberá. Ako som však povedal už na úvod, je to za nami. Ideme ďalej,“ pokračoval.

„Už by som to neurobil. Rozhodol som sa zle,“ priznal Hudáček.

„Musíme len zomrieť,“ odpovedal typicky a hudáčkovsky a následne pokračoval:

„Máme pred sebou ďalší dôležitý zápas. Pred turnajom som hovoril, že útok máme kvalitný, zabrať musí skôr obrana a brankári. Zakríkol som to, je to naopak. Gólov dávame málo, bojujeme. Na druhej strane, keby je po prvej tretine 5:0 ľudia vypnú televízory. Takto žijú so zápasom do konca,“ dodal Libor Hudáček.