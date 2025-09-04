Calzona nechal na striedačke Pekaríka. Zostavy zápasu Slovensko - Nemecko

BRATISLAVA. Slovenskí futbalisti štartujú dnes kvalifikáciu na MS vo futbale 2026. Na bratislavskom Tehelnom poli hostia od 20.45 h favorizované Nemecko.
Tréner Francesco Calzona poslal na ihrisku jedenástku hráčov, ktorí sa pokúsia o prekvapenie v úvodnom zápase.
V bráne bude, ako tradične, Martin Dúbravka. Pred ním sa predstavia Dávid Hancko, Milan Škriniar, Norbert Gyömbér a Ľubomír šatka.
V strede poľa budú Stanislav Lobotka, Ondrej Duda a Matúš Bero. V útoku sa predstaví Leo Sauer, David Strelec a Dávid Ďuriš.
Zápas štartuje o 20.45 h a vysiela ho STVR Šport. Textový online prenos si budete môcť pozrieť na Sportnet.sk.
Zostavy zápasu Slovensko - Nemecko
Slovensko: Dúbravka - Hancko, Škriniar, Gyömbér, Šatka - Duda, Lobotka, Bero - L. Sauer, Strelec, Ďuriš
Nemecko: Baumann - Collins, Rüdiger, Tah, Mittelstädt - Kimmich, Stiller - Gnabry, Goretzka, Wirtz - Woltemade
VAR ti nezničí radosť. Tipuj gól Slovenska v Niké so žolíkom
Kvalifikácia na MS 2026 dnes štartuje už aj pre slovenských reprezentantov. Na úvod ich čaká najťažší súper skupiny – Nemecko. Na Tehelné pole prídu hviezdy ako Wirtz, Kimmich či Gnabry, takže našich nečaká nič jednoduché. Myslia si to aj tipéri, veď len tri percentá nepredpokladá výhru Nemcov. Ako to vidíš ty?
Žolík ťa ochráni pred VAR-om
Slovenský tréner Francesco Calzona síce nemôže počítať s útočnými esami ako Lukáš Haraslín alebo Ivan Schranz, no napriek tomu by sa naplnené Tehelné pole chcelo radovať z gólu. Skórovať proti európskemu gigantovi sa totiž nepodarí hocikedy. Niké sa na to aj patrične pripravilo a pre svojich klientov si prichystalo veľmi zaujímavú akciu.
Populárny žolík ťa teraz zachráni, ak si podáš tiket do 50 € na gól Slovenska a následne presný zásah zruší VAR. Už žiadne nadávky, tento systém ťa neokradne. Ak lopta skončí v sieti a rozhodca si situáciu pôjde prezrieť na video, bude ti jedno, či gól uzná alebo nie, ty už máš zelený tiket. Takých momentov môže byť mnoho. Nemci budú kontrolovať hru, naši sa naopak budú snažiť vyrážať do rýchlych brejkov na hranici ofsajdu. Kurz na slovenský gól sa pohybuje okolo hodnoty 1,70. To znamená, že ak tiket podáš za 50 €, vyhrať môžeš 85 €. A to aj napriek tomu, ak by Slovensku zrušil gólovú radosť VAR. Až 82% tipérov verí, že naši skórujú.
V gól v nemeckej sieti verí aj futbalový expert Laco Borbély: Očakávam síce tesnú prehru, ale dúfajme, že gól strelíme. Naša ofenzíva je radikálne oslabená, ale práve teraz sa môžu ukázať hráči, ktorí čakali na svoju šancu. Práve na obraz hry slovenského mužstva smerom dopredu som veľmi zvedavý.“
Výhra Slovenska mu prinesie 1 800 €
Tipéri majú v tomto súboji jasno. Nemecký triumf očakáva až 97 % tipérov, 1% očakáva remízu a 2% si podali tiket na slovenské víťazstvo. Jedným z nich je aj tipujúci, ktorý podal „jednotku“ s kurzom 7,20 za 250 eur a očakáva 1 800 eur!
Opatrnejší tipér zase podal 70 eur na neprehru Slovenska (1X) s kurzom 2,71 a cieli na sumu 189 €. Veľmi zaujímavý je aj tiket za 170 €, kde 1X doplnil tipér vysokou účasťou v českých voľbách a umiestením cyklistu Toma Pidcocka do 10. miesta v celkovom hodnotení Vuelty (zatiaľ je 3.). Ak všetko vyjde, tipér získa 1 621 €.