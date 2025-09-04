Začína sa kvalifikácia MS vo futbale 2026. Kde sledovať zápas Slovensko - Nemecko?

Slovenskí futbalisti
Slovenskí futbalisti (Autor: TASR/AP)
Sportnet|4. sep 2025 o 08:00
Pozrite si TV program zápasu Slovensko - Nemecko v kvalifikácii MS vo futbale 2026.

BRATISLAVA. Slovenská futbalová reprezentácia začína svoj kvalifikačný boj o postup na MS vo futbale 2026.

Zverenci trénera Francesca Calzonu figurujú v skupine A spolu s reprezentáciou Nemecka, Luxemburska a Severného Írska.

Slováci vstúpia do kvalifikácie práve proti najťažšiemu súperovi, už dnes budú na Tehelnom poli v Bratislave čeliť Nemecku. Zápas sa začína o 20:45 h a odvysiela ho STVR Šport.

Šport
Kde sledovať kvalifikáciu MS vo futbale 2026?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Slovenskí futbalisti zakončia septembrový asosiačný termín následne v pondelok 7. septembra, keď nastúpia na pôde Luxemburska.

Skupinová fáza kvalifikácie je rozdelená do 12 skupín, z ktorých priamo postupujú na svetový šampionát iba víťazi skupín.

Do play-off sa dostanú mužstvá z druhých miest vo všetkých skupinách, ku ktorým sa pridajú štyri najlepšie umiestnené tímy z Ligy národov 2024/25.

Šestnásť tímov následne odohrá semifinále a finále play-off, z ktorého vzídu ďalší štyria účastníci.

Tabuľka skupiny A - kvalifikácia MS vo futbale 2026

Kvalifikácia MS vo futbale 2026

Reprezentácie

dnes 08:00
