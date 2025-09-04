Začína sa kvalifikácia MS vo futbale 2026. Kde sledovať zápas Slovensko - Nemecko?

BRATISLAVA. Slovenská futbalová reprezentácia začína svoj kvalifikačný boj o postup na MS vo futbale 2026.
Zverenci trénera Francesca Calzonu figurujú v skupine A spolu s reprezentáciou Nemecka, Luxemburska a Severného Írska.
Slováci vstúpia do kvalifikácie práve proti najťažšiemu súperovi, už dnes budú na Tehelnom poli v Bratislave čeliť Nemecku. Zápas sa začína o 20:45 h a odvysiela ho STVR Šport.
Slovenskí futbalisti zakončia septembrový asosiačný termín následne v pondelok 7. septembra, keď nastúpia na pôde Luxemburska.
Skupinová fáza kvalifikácie je rozdelená do 12 skupín, z ktorých priamo postupujú na svetový šampionát iba víťazi skupín.
Do play-off sa dostanú mužstvá z druhých miest vo všetkých skupinách, ku ktorým sa pridajú štyri najlepšie umiestnené tímy z Ligy národov 2024/25.
Šestnásť tímov následne odohrá semifinále a finále play-off, z ktorého vzídu ďalší štyria účastníci.
Pozrite si TV program zápasu Slovensko - Nemecko v kvalifikácii MS vo futbale 2026.