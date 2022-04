Mal absolvovať len tréningy. Občas pociťuje bolesť, no chce pomôcť

"Bola to trošku dlhá cesta, ale na tréningu sa mne osobne korčuľovalo dobre, takže sme si dobre zatrénovali, zajtra ráno bude rozkorčuľovanie a potom dva zápasy proti Nemcom.

DRÁŽĎANY. Slovenská hokejová reprezentácia sa presunula do Drážďan aj s obrancom Máriom Grmanom, ktorý mal pôvodne absolvovať len tréningovú záťaž v Bratislave, kde bol naplánovaný zraz.

Tí budú dobre korčuľovať, myslím si, že lepšie ako Česi minulý týždeň a budú hrať fyzicky. Na to sa treba pripraviť," povedal po tréningu Michal Krištof.

V Drážďanoch by sa mal predstaviť aj Grman, ktorý sa pôvodne k tímu pripojil, len aby vyskúšal silu v ruke po operácii.

Nakoniec odcestoval s tímom aj do Nemecka. "S rukou je to celkom slušné, na 80 percent. Sem tam cítim mierne bolesti, ale inak je to fajn a som pripravený pomôcť mužstvu," povedal pre hockeyslovakia.sk.

Slováci nastúpia na prvý zápas s domácim Nemeckom v piatok o 19.00 h, odveta ich čaká v sobotu o 17.00 h. Za sebou majú zatiaľ dva prípravné zápasy s Českom. V prvom vyhrali 3:1, v druhom vyhrali Česi 4:3 po samostatných nájazdoch.