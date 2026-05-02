Veľká strata pre Nemecko. Z účasti na MS v hokeji sa ospravedlnila najväčšia hviezda

Leon Draisaitl nebude štartovať na MS vo Švajčiarsku (15.- 31. mája). Najväčšia hviezda nemeckého hokeja sa ospravedlnila zo zdravotných dôvodov.
"V nedávnom období nebol stopercentne fit. Potrebuje si oddýchnuť, zdravie je na prvom mieste," povedal podľa agentúry DPA športový riaditeľ Nemeckej hokejovej federácie Christian Künast.
Pre Draisaitla sa klubová sezóna skončila po tom, čo s tímom Edmonton Oilers vypadol už v 1. kole play-off NHL v sérii s Anaheimom 2:4 na zápasy.
Produktívny útočník chýbal svojmu tímu približne mesiac pred začiatkom vyraďovacích bojov, v základnej časti vynechal 17 zápasov. V 65 dueloch nazbieral 97 bodov, v šiestich zápasoch proti Anaheimu bodoval desaťkrát.
Draisaitl vo februári reprezentoval Nemecko na ZOH v Miláne, päťkrát sa zúčastnil na MS. Zatiaľ naposledy štartoval na MS v roku 2019 na Slovensku.
Posily z NHL čaká nemecký výber v defenzíve. K tímu by sa v záverečnej fáze prípravy mali pripojiť obranca Moritz Seider z Detroitu a brankár Philipp Grubauer zo Seattlu, ktorí rovnako liečili menšie zranenia.