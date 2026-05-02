Súper Slovenska prehral v príprave s Veľkou Britániou. Dáni uspeli po prestrelke

Hokejisti Veľkej Británie zvíťazili nad Talianskom 4:1 v sobotňajšom prípravnom zápase pred MS vo Švajčiarsku (15.- 31. mája).
Oba tímy si účasť v elitnej kategórii MS vybojovali po vlaňajšom postupe z I. divízie. Taliani budú v nedeľu 17. mája druhý súper Slovákov v základnej B-skupine vo Fribourgu.
V ďalšom zápase si hráči Nemecka poradili s Rakúskom 5:2. Tímy na seba narazia aj v sobotu 23. mája v dueli základnej A-skupiny.
Reprezentanti Dánska zvíťazili nad Maďarskom 7:4 v sobotňajšom prípravnom zápase. Dáni budú vo štvrtok 21. mája štvrtý súper Slovákov v základnej B-skupine.
Zverenci Vladimíra Országha na nich narazia aj v záverečných dvoch zápasoch prípravy, duely v Spišskej Novej Vsi sú na programe 8. a 9. mája.
Prípravné zápasy pred MS:
Dánsko - Maďarsko 7:4 (1:1, 2:0, 4:3)
Góly: 36. a 54. Wejse, 10. Olesen, 30. Poulsen, 45. From, 52. Baastrup, 59. Koch - 7. Sebók, 41. Bartalis, 57. D. Horváth, 58. K. Nagy
Nemecko - Rakúsko 5:2 (2:0, 1:0, 2:2)
Góly: 8. Kastner, 13. Blank, 40. Kahun, 56. Fischbuch, 60. Brunnhuber - 44. Thaler, 48. Huber
Veľká Británia - Taliansko 4:1 (2:0, 0:1, 2:0)
Góly: 7. Hopkins, 10. Clements, 58. Betteridge, 59. Curran - 39. Purdeller