Calzona je fajn človek a odborník, no s poslednou nomináciou sa nestotožňujem (anketa)

BRATISLAVA. Slovenská futbalová reprezentácia odštartuje kvalifikáciu na majstrovstvá sveta 2026 vo štvrtok večer na Tehelnom poli proti Nemecku.
Aké sú šance slovenského tímu v tomto zápase a v celej kvalifikácii? Čo môžu zverenci Francesca Calzonu dosiahnuť v zápasoch s ostatným súpermi, s Luxemburskom a Severným Írskom? Prečo sa znovu ocitol v nominácii Peter Pekarík a bude proti Nemcom hrať?
Sportnet hľadal odpovede na tieto otázky s bývalými reprezentačnými trénermi a ďalšími futbalovými expertmi.
Michal Hipp, bývalý reprezentačný tréner
Každý vstup do kvalifikácie je mimoriadne dôležitý. Zaujímavosťou je, že začíname a končíme s jedným z topfavoritov, nielen našej skupiny, ale celých majstrovstiev sveta.
Dôležitý bude každý bod, vzhľadom na postupový kľúč.
Zažil som veľa zápasov ako tréner či asistent národného tímu. Je to klišé, ale s Nemeckom nemáme čo stratiť.
Ja som tiež odohral s Nemeckom viacero zápasov, dokonca sme ich doma porazili. Vo futbale je všetko možné. Šanca je stále.
Vieme, že nebudeme kompletní ani my, ani súper. Naša výhoda môže byť, že nám nikto nedáva väčšie šance, aj keď Nemci nikoho nepodceňujú, to je proti ich naturelu.
Budeme mať podporu fanúšikov, musíme hrať rozumne, dobre organizovane a keď sa dostaneme do šancí, tak ich treba využiť, lebo asi ich veľa nebude.
Čo sa týka Petra Pekaríka, neverím, že ho tréner nominoval na lavičku. Pekyho poznám dlhé roky, je to typ profesionála, ale nedostatok hernej praxe môže byť nevýhodou.
Na druhej strane je tam zvýšená motivácia, keď dostal šancu. Spoluhráčov pozná. Tridsaťdeväť rokov je tridsaťdeväť rokov, ale mohol by som menovať x hráčov vo svete, ktorí sú ešte starší a patria k oporám, či na reprezentačnej alebo klubovej úrovni.
Ján Kocian, bývalý reprezentačný tréner
Hneď v prvom zápase nás čaká najväčší favorit skupiny. Sme si vedomí sily Nemcov, ktorí na svetovom šampionáte sedemdesiat rokov nechýbali a sú štvornásobní majstri sveta.
Myslím si, že cesta na majstrovstvá sveta do Ameriky skôr vedie cez druhé miesto a baráž.
Nemci si úlohu favorita postrážia, my sa sústreďme na zápasy proti Severnému Írsku a Luxembursku. Proti nim musíme ukázať našu kvalitu.
Od príchodu trénera Calzonu je vidno zlepšenie, zúčastnili sme sa na majstrovstvách Európy. Možno posledné zápasy nevyšli úplne tak, ako sme si predstavovali, dávame málo gólov. Vieme, kde nás tlačí topánka: je to efektivita v ofenzíve.
Myslím si, že pri vyrovnanosti troch tímov to bude náročné. Nechcem povedať, aby sme vypustili zápas s Nemcami, ale vývoj v našej skupine sa bude lámať v zápasoch s ostatnými súpermi.
Bol som to ja, kto dal Peťovi Pekaríkovi prvú šancu v reprezentácii a už som v dôchodcovskom veku, takže už je tam ozaj dlho. Ale žarty bokom, prekvapila ma jeho nominácia, ale tréner Calzona má svoj pohľad na túto vec.
Tréner mu verí, ale myslím si, že Peťo Pekarík do toho zápasu aj tak nenastúpi, podľa mňa na poste pravého obrancu bude hrať Norbert Gyömbér.
Skôr by som si predstavil v role náhradníka hráčov z nastupujúcej generácie: Kopáska a Hrnčára, ktorí by už v kádri mali byť a mali by si už pričuchnúť k nejakej atmosfére v áčku.
Peťo Pekarík má veľké zásluhy na rozvoji slovenského futbalu. Je pravda, že momentálne pravého obrancu nemáme, ale pokiaľ nevyskúšame iných a budeme sa vracať vždy k Pekaríkovi, tak to nie je dobré riešenie.
Teraz idú zápasy, keď tam ťažko dať nového, neskúseného hráča. V tomto má tréner Calzona pravdu, ale myslím si, že do nominácie by sa títo dvaja spomínaní hráči mali zmestiť, aby spoznali víziu trénera a nejaké automatizmy, aby už boli bližšie k reprezentačnému štartu.
Vladimír Goffa, tréner
Na papieri vyzerá všetko jednoducho. Nemecko víťaz skupiny a Slovensko z druhého miesta do baráže. Jeseň 2025 ukáže sny a jar 2026 realitu.
Veľmi si prajem, aby naša reprezentácia snívala postupový sen a od začiatku kvalifikácie išla za ním, pretože sen sám za nimi nepríde. Verím, že na MS postúpime.
Teším sa, že v akcii na vlastné oči uvidím v akcii našich reprezentantov. Neprídem na Nemcov, ale na našich. Pevne verím, že to nebude hra mačky s myšou, ale adrenalínová naháňačka za tromi bodmi.
Nechcel by som taký zápas, že jedno mužstvo sa prizerá a druhé hrá. Máme dostatočné kvality, aby sme dokázali Nemcov potrápiť.
S nádejou na budúcnosť spomínam na minulosť – konkrétne na EURO 2024 v Nemecku. Predstavili sme sa parádnym futbalom, z ktorého mala radosť celá futbalová verejnosť.
Čo sa týka Severného Írska a Luxemburska, rešpekt a úcta k súperom je vždy základ. Nikoho nepodceňujem, nikoho nepreceňujem.
Nevidím do kuchyne, preto nedokážem spôsob hry a kvalitu jednotlivcov či tímu presne definovať. Ono sa to ani nedá, reprezentácia je živý organizmus a veci sa menia aj u súperov..
Akákoľvek moja analýza by boli na 85% hlúposti a 15% predložky a spojky.
Peky je môj kamarát, skromný poctivec, slušný človek, dobrý futbalista. Aj pre tieto vlastnosti mi bolo cťou, že sa stal krstným otcom knihy Kontroverzný tréner. Som preto v konflikte záujmov, aby som sa vyjadril.
Nominácia kádra (zostavy) je úplne v kompetencii trénera. Ale nedalo sa na rovinu povedať, že Petrovi chýbajú tri zápasy a prekoná Mareka Hamšíka v počte štartov v národnom drese? Tomu by futbalová verejnosť rozumela lepšie.
Kto som ja, aby som dával rozumy reprezentačnému trénerovi? Ale nie je na škodu načúvať Vox populi.
Aj Marek Hamšík či Škrťo sú nenahraditeľní, nominuje ich preto tréner aj teraz?
Za niekoľko rokov nenašiel tréner pravého obrancu? Z Talianska ťažko, mal by tráviť viac času na slovenských trávnikoch a nie iba pri počítači a dátach.
Rozprávať sa osobne s kandidátmi, navigovať ich, čo a ako majú zlepšiť, aby si vypýtali flek.
Dosť veľký disrešpekt voči Hrnčárovi, Kmeťovi či Tomičovi (v čase ich dobrej formy), že šancu nedostali.
Kopásek? Čo má viac urobiť? Zaujal mimoriadne na ME 21 a napriek tomu je odstrkovaný?
Najviac ma (budem diplomat, tak použijem tento výraz) rozčarovalo nenominovanie Mária Sauera a Erika Prekopa.
Videl tréner výkony Sauera v Toulouse? Lebo ja áno a bol som nadšený. Nevravím, že je to hotový a kompletný futbalista, ale ignorovať ho v aktuálnej forme?
Erik Prekop je ťahúň Ostravy a ako som počul, skvelý líder kabíny, pričom čaká na šancu len ako náhradník v nominácii?
Nič nie je čierno-biele a môžem sa mýliť. Myslím, že Calzona je fajn človek a odborník, ale s jeho poslednou nomináciou sa nestotožňujem.
Németh Szilárd, bývalý reprezentant, tréner
Nebude to jednoduché. V prípravných zápasoch sme skúšali systém a nie nových hráčov, takže podľa mňa viacero hráčov nie je odskúšaných.
Navyše sa mi zdá, že Calzona si myslí, že nemáme pravého obrancu, stále volá Pekaríka. To znamená, že iným nedôveruje a myslí si, že nie sú na ním požadovanej úrovni.
Uvidíme, ako to bude vyzerať v strede poľa. Sú tam Lobotka s Dudom a tretí hráč tam ešte chýba. Nevieme ani to, v akom stave prišiel Duda zo Saudskej Arábie.
Ďalšia otázka je, či dáme nejaký gól, či nastúpia v ofenzíve mladí hráči.
Podľa mňa by sme mali dať šancu mladým, lebo neviem, či skúsení hráči ešte majú v sebe takú výzvu, či si vedia udržať tú úroveň, na akej hrali pred dvoma rokmi.
Aj Nemci majú zranených hráčov, ale to je obrovský futbalový národ, takže očakávam veľmi náročný zápas.
Budem úprimný, podľa mňa naša cesta na majstrovstvá sveta vedie cez druhé miesto a cez baráž.
Luxembursko poznáme, hrali sme s nimi, ale odvtedy nemajú také výsledky, takže očakávam zo vzájomných zápasov šesť bodov. Severné Írsko veľmi nepoznám, ale určite bude bojovať, takže nás nečaká nič jednoduché.
Karol Pecze, tréner
Pred každou kvalifikáciou je futbalová športová verejnosť v pohotovostnej polohe. Aj mňa veľmi zaujíma, ako odštartujeme túto sériu zápasov.
Papierovo je výrazným favoritom Nemecko, ale vo futbale sa často stáva, že v zdanlivo jednoznačných súbojoch ten slabší tím podá veľmi dobrý výkon.
Ukázalo sa to napríklad aj v nedávnej minulosti na majstrovstvách Európy v zápase s Anglickom.
Vychádzam zo skúseností z minulosti, že na takéto zápasy sa naše mužstvá (aj československé) dokázali pripraviť a podať solídny výkon.
Neznamená to, že by som favorizoval našich, ale nie som taký skeptický, ako niektorí ľudia. Československá či slovenská reprezentácia nikdy nevyhrávala útočným štýlom, ale vždy sme vedeli zužitkovať naše technicko-taktické schopnosti.
Čo sa týka kádra, podľa mňa už dávnejšie si pýtalo miesto v zostave nová generácia hráčov. Zaregistroval som, že na post pravého obrancu stále nenachádzame perspektívnejšieho hráča než je Peter Pekarík.
Tréner je pri mužstve už tretí rok a mohol už na to myslieť, lebo aj keď mám Pekaríka veľmi rád, trénoval som ho v Žiline, vek u nikoho nezastavíme.
Na druhej strane má dôveru trénera a to je veľmi dôležitý moment. Jeho životospráva a pripravenosť určite budú zárukou toho, že to, čo vie, bude vedieť odovzdať. Či to bude stačiť, to už nedokážem posúdiť.
Každý tréner má svoj systém hry a predstavu, ktorí hráči sa mu hodia do systému. To musíme rešpektovať.
Aj to je dôležité, keď vie, že niektorí hráči ho nikdy nesklamali. Pekarík bol ochotný ísť do Českých Budějovíc len preto, aby mohol zostať v reprezentácii, aj keď možno tušil, že Budějovice nemajú žiadnu šancu sa zachrániť. Je tam vzájomná dôvera medzi trénerom a hráčom.
Lukáš Haraslín určite môže chýbať v útoku, ale sú tam aj iní hráči. Niekedy dostanú priestor vynútene, keď niekto vypadne, ale práve vtedy sa môžu chytiť.
V ďalšej časti kvalifikácie prichádzajú kvalitatívne slabší súperi, takže tam už oprávnene budeme čakať priaznivé výsledky.