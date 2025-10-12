Lavičku neberú ako trest. Calzona pomenoval jednu zo silných zbraní Slovenska

BRATISLAVA. Slovenská futbalová reprezentácia vyšla víťazne z predchádzajúcich dvoch zápasov s Luxemburskom vďaka gólom striedajúcich hráčov.
Proti súperovi, ktorého privíta v pondelok v rámci kvalifikácie MS 2026, triumfovala v oboch prípadoch 1:0.
Naposledy v septembri po senzačnej výhre 2:0 nad Nemeckom. Prínos striedajúcich hráčov vyzdvihol aj tréner Francesco Calzona.
V októbri 2023 rozhodol v úspešnej kvalifikácii na ME 2024 striedajúci Dávid Ďuriš, pred mesiacom v úplnom závere Tomáš Rigo.
„Máme veľké šťastie na hráčov, ktorí síce nezačínajú v základnej zostave, ale keď prídu na ihrisko, dokážu výrazne zdvihnúť úroveň našej hry. Myslím si, že to môžeme považovať za jednu z našich silných zbraní.
Je to najmä zásluha tých chalanov, ktorí lavičku neberú ako trest, ale každá minúta na ihrisku je pre nich naopak šancou ukázať, že si zaslúžia hrať viac a že tam patria,“ uviedol Calzona.
Pred septembrovým zápasom nespravil v zostave ani jednu zmenu oproti predošlému zápasu. Tentoraz by malo prísť minimálne k jednej, a to na ľavej strane obrany, keďže sa po narodení syna pridal k reprezentácii Dávid Hancko.
„Ešte čakáme a aby som bol úprimný, ešte som sa o konkrétnych zmenách nerozhodol. Určite však niečo zmením,“ povedal Calzona.
Opakovane upozornil na kvalitu Luxemburska a aj na fakt, že v rámci kvalifikácie UEFA majú problémy aj papierovo lepšie tímy od Slovenska: „V Európe už nie sú tímy, proti ktorým je jednoduché hrať. Problémy v kvalifikácii majú momentálne aj mužstvá, ktoré sú od nás lepšie.“
Na budúcoročné majstrovstvá sveta v USA, Mexiku a Kanade sa už kvalifikovali dva tímy s označením debutujúcich, a to Jordánsko a Uzbekistan. Z Európy majú k postupu spomedzi potenciálnych debutantov dobre našliapnuté Albánsko, Bosna a Hercegovina i Kosovo.
„Je pekné vidieť, ako sa dnes tímy dokážu na seba pripraviť. Už to nie je ako pred 15 rokmi – dnes majú tréneri k dispozícii množstvo informácií, analýz a dokážu veľmi dobre prečítať súpera.
Aj preto už nie sú zápasy také jednoduché. Keď však idú v rýchlom slede za sebou, ako teraz, máme šancu niečo dosiahnuť alebo napraviť predchádzajúci výsledok,“ zhodnotil Calzona.
Jeho tím bojuje o premiérové MS od edície v roku 2010 v Juhoafrickej republike. Luxemburčania neboli na tomto podujatí nikdy a Severné Íri naposledy v roku 1986.
„Ako som už spomínal, na tejto úrovni už neexistuje jednoduchý súper, a to platí aj pre Severné Írsko či Luxembursko. Tieto krajiny výrazne investovali do futbalovej infraštruktúry.
Osobne som sa rozprával s ľuďmi z Luxemburska, ktorí tam žijú, a potvrdili mi, že urobili veľké investície do mládeže aj celkového rozvoja futbalu. Preto si myslím, že takéto zápasy už na tejto úrovni nie sú vôbec ľahké,“ priblížil kouč.
Opakovane tiež priznal, že výkon v piatkovom zápase nebol optimálny, no pripomenul, že to isté platí z opačnej strany aj o senzačnom dueli s Nemcami.
„Určite sa musíme vrátiť k našej reálnej úrovni. To, čo sme predviedli proti Nemcom, bola v dobrom slova zmysle trocha ustrelené, to nie je náš štandard. Platí to aj o našom výkone v poslednom zápase, ktorý sa nám naopak nevydaril. Ani jedno nebolo odrazom toho, kde naozaj sme.“