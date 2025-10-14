Dva dotyky a už nič, hrdina Slovákov za gól kruto platil. Druhý tam nemal, čo robiť

TRNAVA. Utekal s roztiahnutými rukami a oslavoval. Spoluhráč Ondrej Duda ho ihneď objal a pobozkal na čelo. Dvadsaťtriročný Adam Obert dal gól, ktorým spasil svoj tím.
„Úprimne, ani som to poriadne nevidel – len som zaregistroval, že chalani oslavujú a že to padlo,“ opisoval obranca.
Futbalisti Slovenska v zápase kvalifikácie o postup na majstrovstvá sveta zdolali doma Luxembursko 2:0.
Bo to vôbec prvý gól Oberta v drese národného tímu. Stihol to v pätnástom zápase. Z pohľadu národného tímu to bol jubilejný gól. Päťstý.
„Aj keď pravda je taká, že Adam tam nemal byť, ale lopta sa k nemu dostala,“ opisoval spoluhráč Dávid Hancko.
Slováci realizovali nacvičený signál, ale podľa plánu mal skórovať iný hráč.
Ľavák to urobil naopak
„Nacvičovali sme nejaké schémy. Nebola to úplne tá, ako sme chceli, pretože lopta mala ísť na Šula Haraslína. Ja som tam pribehol, pretože som si myslel, že to je druhá schéma,“ priznal Obert.
V predošlom zápas na pôde Severného Írska hral na kraji obrany, ale po príchode Dávida Hancka sa posunul na post stopéra.
„Jeho výkon na stopérskej pozícii bol veľmi dobrý. Bol silný v súbojoch a dobre ma zabezpečoval, takže ja som mohol niekedy viac riskovať a ísť dopredu,“ chválil spoluhráča Hancko.
VIDEO: Adam Obert po zápase s Luxemburskom
Obert dal gól pravačkou, napriek tomu, že je ľavák.
„Prvý polčas bol komplikovaný, nedarili sa nám nejaké veci. Druhý už bol lepší. Po prvom góle nás fanúšikovia nabudili, dali nám väčšiu silu,“ tvrdil stopér Cagliari Calcio. V tejto sezóne odohral všetky zápasy v slávnej Serie A v základnej zostave.
Je tak trošku paradoxom, že svoj prvý gól strelil rodák z Bratislavy práve v trnavskej aréne.
Je univerzál ako Hancko
S futbalom Obert začal v bratislavskom Slovane, ale už v desiatich zamieril do akadémie Brna. Aj preto je jeho príbeh nevšedný.
Nebol prvý talent, ktorý radšej odišiel z akadémie najslávnejšieho a najbohatšieho slovenského klubu.
Jeho starý otec Jozef bol hrdý slovanista a tiež známy tréner. Obert senior strelil v československej lige celkovo až 107 gólov, ale v národnom tím ani jeden. V tomto ho vnuk prevýšil.
V šestnástich prestúpil z Brna do akadémie Sampdorie Janov, kde sa vyšvihol medzi opory juniorky.
V lete 2021 zamieril do Cagliari, kde je dodnes. V talianskej lige debutoval už v devätnástich. Obert nastupuje na kraji i v strede obrany. Je univerzálny. V tomto je podobný ako Hancko.
„Som rád, keď môžem hrať po jeho boku na jeho strane. Pomáhame si navzájom,“ vravel Obert.
Veľmi rýchly a krátky
V Trnave v pondelok oslavovali ako domáci, dvaja bratislavskí rodáci.
Aj strelec druhého gólu Ivan Schranz sa narodil v hlavnom meste. Jeho zápasový príbeh bol veľmi rýchly a krátky.
„Pomohol nám svojim gólom. Je mi ľúto, že sa zranil, ale verím, že bude pripravený na ďalší zraz,“ opisoval Obert.
VIDEO: Ivan Schranz po zápase s Luxemburskom
Schranz naskočil do hry v 72. minúte ako striedajúci hráč. Na ihrisku nebol ani dve minúty a skóroval.
„Dávid Hancko sa dostal do úniku a dával to do šestnástky svojou skvelou ľavačkou. Vedel som, že tam musím nabehnúť,“ opísal Schranz. Gól sotva oslávil a už musel zísť z ihriska. Zranil sa.
Jeho zápasová štatistika je veľmi skromná, ale efektívna. Jedna strela, jedna prihrávka, dva dotyky s loptou.
Trápia ho zranenia
„Súpera sme unavili a začali sme hrať viac my. Všetko vyšlo tak, ako sme si želali. Máme z toho radosť. Cítil som sa fajn, škoda, že moja minutáž bola extrémne malá,“ dodal univerzál pražskej Slavie.
Bol to jeho siedmy zásah v reprezentácii.
Schranz reprezentoval Slovensko v mládežníckych výberoch, ale do áčka nakukol až vo veku dvadsaťpäť rokov.
Vyrastal v bratislavskom Interi, potom v akadémii Jozefa Vengloša, aj v Petržalke. Ale známy sa stal až ako futbalista Spartaka Trnava, kde odohral päť sezón (2012 – 2017).
Od roku 2021 je hráčom pražskej Slavie, kde je dodnes.
Vlani zažiaril na majstrovstvách Európy, kde strelil tri góly. Presadil sa proti Belgicku, Ukrajine a Anglicku. Získal Zlatú kopačku pre najlepšieho strelca, spolu s ďalšími piatimi hráčmi sa delil. Odvtedy mal gólový pôst, až teraz sa v reprezentácii opäť dočkal.
Schranza v poslednom období trápili zranenia.
Slováci sú v skupine A na druhom mieste s rovnakým počtom bodov ako prví Nemci. Tí sú vyššie iba vďaka lepšiemu skóre, ktoré rozhoduje. V novembri Slováci privítajú v Košiciach Severné Írsko a kvalifikáciu zavŕšia v Nemecku.