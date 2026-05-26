    Kapitán a líder Kanady by mal stihnúť svetový šampionát. Tréner: Bayern má určité protokoly

    Alphonso Davies.
    Alphonso Davies. (Autor: TASR/AP)
    TASR|26. máj 2026 o 09:33
    ShareTweet0

    Obranca Bayernu Mníchov však nestihne úvodný zápas tímu.

    Tréner kanadskej futbalovej reprezentácie Jesse Marsch je optimistický, že kapitán tímu Alphonso Davies bude hrať na nadchádzajúcich majstrovstvách sveta v USA, Kanade a Mexiku (11. júna - 19. júla).

    Je však nepravdepodobné, že obranca Bayernu Mníchov stihne úvodný zápas z dôvodu zranenia zadného stehenného svalu.

    Dvadsaťpäťročný Davies sa zranil v drese Bavorov pri semifinálovej prehre v Lige majstrov proti Parížu Saint-Germain, a aj keď ho Marsch nominoval na tréningový kemp, kapitán Kanady pokračuje v rehabilitácii v Nemecku.

    „Bayern má určité protokoly, ktoré mu dovoľujú robiť to, čo v Severnej Amerike nemôžu. Majú pokročilé techniky, pokiaľ ide o liečbu, ktorú môže podstúpiť. Chcú ho vidieť hrať na MS,“ citovala 52-ročného kouča agentúra AP.

    „Javorové listy“ trénujú tento týždeň v Charlotte v Severnej Karolíne na záverečné prípravné stretnutia proti Uzbekistanu a Írsku počas nadchádzajúceho asociačného termínu. Pred týmito zápasmi sa k tímu pripojí aj Davies.

    „Koncom mesiaca bude v Edmontone. Po konzultácii s jeho tímom sme sa dohodli, že sa bude liečiť v Nemecku do 28. mája, potom bude mať niekoľko dní na cestu do Kanady a následne začneme s rekonvalescenciou u nás,“ vysvetlil bývalý kormidelník RB Lipska či Leedsu United.

    Kanada by mala oznámiť 26-člennú nomináciu na MS v piatok 29. mája. Turnaj začne už v druhý deň šampionátu v Toronte proti Bosne a Hercegovine, v B-skupine ešte privítajú Katar a Švajčiarsko.

    „Myslím si, že Alphonso bude hrať na MS, no 12. júna zrejme ešte nebude pripravený. Uvidíme,“ vyjadril sa na adresu obrancu, ktorý má 15 gólov v 58 zápasoch v reprezentačnom drese, tréner Marsch.

    MS vo futbale 2026: Skupina B

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Futbalisti Iránu.
    Futbalisti Iránu.
    Prezidentke Mexika neprekáža prestun základne Iránu: Spojené štáty ich nechceli počas noci
    dnes 10:31
    Nachádzate sa tu:
    Domov»MS vo futbale 2026»Kapitán a líder Kanady by mal stihnúť svetový šampionát. Tréner: Bayern má určité protokoly