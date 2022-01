Obetovali dovolenky, chválil ich tréner Nórov. Slováci majú Litve čo vracať

Kľúčová fáza šampionátu sa pre nich začína teraz. V skupine narazia ešte na Litvu a Rusko. Ak chcú z Košíc postúpiť do ďalšej fázy turnaja v Bratislave, potrebujú v tabuľke obsadiť jedno z prvých dvoch miest.

KOŠICE. Na úvod od nich nikto zázrak nečakal. Hoci dvadsať minút sa zdalo, že by sa konať mohol, potom nastal očakávaný scenár.

Nielenže všetkých sedem zápasov prehrali - štyrikrát dvojciferne - ale v niektorých dueloch to pri nepriaznivom stave vyzeralo, akoby to vopred zabalili.

O ambíciách obhajcov bronzu poznamenal: „Chceme hrať dobrú hádzanú. Ak sa nám to bude dariť, máme šancu na úspech.“

Proti Nórsku vyzeral prejav slovenského tímu inak. Mužstvo napriek narastajúcemu gólovému manku zápasom žilo. Nielen hráči na palubovke, ale aj tí na lavičke.

„Šliapali sme od prvej do poslednej minúty, nechceli sme zápas pustiť z rúk. Každý išiel na sto percent. Myslím si, že do ďalších stretnutí nám to veľa prinesie,“ vravela ľavá spojka slovenského tímu Jakub Prokop, ktorý Nórov považuje za ašpirantov na zisk medaily.

„Išli sme naplno. Mám pocit, že divákom sa to páčilo. Progres je cítiť, v lete sme počas dovoleniek boli spolu dvadsať dní. Každý z hráčov obetoval veľa, aby tu mohol byť,“ tvrdil pivot Martin Slaninka.