Prešov po nečakanej prehre potvrdil úlohu favorita. Proti Bojniciam si vybojoval mečbal

Hráči Prešova.
Hráči Prešova. (Autor: TASR)
TASR|30. máj 2026 o 20:52
ShareTweet0

Na domácej pôde vyhral o deväť gólov.

Niké Handball Extraliga - 3. finále

Tatran Prešov - HK Bojnice 33:24 (19:13)

Najviac gólov: Urban, Mitaľ, Bogdanič všetci po 6 - Bogár 7, Michniewicz a Smetánka po 5

Rozhodovali: Budzák a Záhradník

Vylúčení: 4:1, 7m hody: 0/0 - 3/4

/stav série: 2:1/

Hádzanári Tatrana Prešov sú krok od majstrovského titulu v Niké Handball Extralige.

V treťom finálovom zápase zdolali na domácej palubovke HK Bojnice 33:24 a v sérii hranej na tri víťazné duely sa ujali vedenia 2:1. Štvrté stretnutie je na programe v utorok 2. júna na palubovke Bojníc v Prievidzi.

Úvod vyšiel lepšie domácim, ktorých podržal najmä skvelo chytajúci Mitošinka. Aj vďaka nemu viedli Prešovčania po štvrťhodine už o päť gólov (11:6).

Mužstvo Radoslava Antla viedlo v prvom polčase už aj o osem presných zásahov, no po delovke Bogára išli tímy do šatní za stavu 19:13.

Začiatok druhého dejstva však vyšiel lepšie hosťom. Po dvoch góloch Smetánku a presilovke o dvoch hráčov strácali na obhajcu titulu už len štyri góly, no po dvoch zásahoch Prešova z krídla prehrávali desať minút pred koncom 23:29.

Bojnice ešte držal v hre brankár Koller, no aj on bol prikrátky na strelu Kravčáka, ktorá poslala Tatran do vedenia o sedem gólov. Náskok ešte domáci v závere zvýšili na konečných 33:24.

Niké Handball extraliga - pavúk play-off

Hádzaná

Hádzaná

    Hráči Prešova.
    Hráči Prešova.
    Prešov po nečakanej prehre potvrdil úlohu favorita. Proti Bojniciam si vybojoval mečbal
    dnes 20:52
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Halové športy»Hádzaná»Prešov po nečakanej prehre potvrdil úlohu favorita. Proti Bojniciam si vybojoval mečbal