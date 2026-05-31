Významný moment pre celú hádzanú na Slovensku. V MOL lige bude mať ďalšieho zástupcu

Hádzanárky HC Tatran Stupava rozšíria počet slovenských účastníkov v nadnárodnej MOL lige.
Cez víkend suverénne zvládli barážový turnaj v konkurencii dvoch českých tímov a postúpili medzi elitu.
Víťazky prvej slovenskej ligy najskôr zdolali domáci Hodonín 39:22 a potom aj Bohumín 37:22.
„Do baráže sme vstupovali s jasným cieľom a to postúpiť, pričom sme chceli podať dva dominantné výkony. Myslím si, že sa nám to podarilo.
Nie je to významný moment len pre klub, ale z môjho pohľadu aj pre celú hádzanú na Slovensku. Pevne verím, že všetci túto príležitosť správne uchopíme a spoločne sa posunieme zasa vpred,“ citoval trénera stupavských hádzanárok Ľuboša Hepnera portál slovakhandball.sk.
V minulej sezóne účinkovali v MOL lige tri slovenské tímy - HC DAC Dunajská Streda (víťaz dlhodobej časti), HK Slovan Duslo Šaľa i slovenský šampión MŠK Iuventa Michalovce.
Stupava jednoznačne ovládla prvú slovenskú ligu, keď vyhrala všetkých 22 zápasov.