Významný moment pre celú hádzanú na Slovensku. V MOL lige bude mať ďalšieho zástupcu

Hádznárky HC Tatran Stupava.
TASR|31. máj 2026 o 17:12
V minulej sezóne účinkovali v MOL lige tri slovenské tímy.

Hádzanárky HC Tatran Stupava rozšíria počet slovenských účastníkov v nadnárodnej MOL lige.

Cez víkend suverénne zvládli barážový turnaj v konkurencii dvoch českých tímov a postúpili medzi elitu.

Víťazky prvej slovenskej ligy najskôr zdolali domáci Hodonín 39:22 a potom aj Bohumín 37:22.

„Do baráže sme vstupovali s jasným cieľom a to postúpiť, pričom sme chceli podať dva dominantné výkony. Myslím si, že sa nám to podarilo.

Nie je to významný moment len pre klub, ale z môjho pohľadu aj pre celú hádzanú na Slovensku. Pevne verím, že všetci túto príležitosť správne uchopíme a spoločne sa posunieme zasa vpred,“ citoval trénera stupavských hádzanárok Ľuboša Hepnera portál slovakhandball.sk.

V minulej sezóne účinkovali v MOL lige tri slovenské tímy - HC DAC Dunajská Streda (víťaz dlhodobej časti), HK Slovan Duslo Šaľa i slovenský šampión MŠK Iuventa Michalovce.

Stupava jednoznačne ovládla prvú slovenskú ligu, keď vyhrala všetkých 22 zápasov.

