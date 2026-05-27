Dunajská Streda zakončila sezónu triumfom. Michalovciam však už titul nezobrala

Nadstavbová časť o majstra SR - dohrávka 5. kola
Dunajská Streda - Michalovce 38:30 (20:14)
Najviac gólov: Bjalončíková 8, Čočajová 8/4, Bánfaiová a Farkasová po 5 - Pereira Costová 6, Bačenková 5, Kowaliková 4. Rozhodovali: Balogh, Klimko, vylúčené: 1:5, 7m hody: 5/4 - 5/5
Hádzanárky HC DAC Dunajská Streda vyhrali v dohrávke 5. kola nadstavbovej časti o majstra SR nad MŠK Iuventa Michalovce 38:30.
V konečnej tabuľke tak obsadili druhú priečku, predtým triumfovali v dlhodobej MOL lige.
Už dávnejšie bolo známe, že hráčky Iuventy sa stali šestnástykrát v histórii majsterkami Slovenska. Stredajšia prehra bola ich prvou stratou v nadstavbovej časti súťaže.