Dunajská Streda zakončila sezónu triumfom. Michalovciam však už titul nezobrala

Hádzanárky HC DAC Dunajská Streda. (Autor: TASR)
TASR|27. máj 2026 o 19:51
Hádzanárky Iuventy sa stali šestnástykrát v histórii majsterkami Slovenska.

Nadstavbová časť o majstra SR - dohrávka 5. kola

Dunajská Streda - Michalovce 38:30 (20:14)

Najviac gólov: Bjalončíková 8, Čočajová 8/4, Bánfaiová a Farkasová po 5 - Pereira Costová 6, Bačenková 5, Kowaliková 4. Rozhodovali: Balogh, Klimko, vylúčené: 1:5, 7m hody: 5/4 - 5/5

Hádzanárky HC DAC Dunajská Streda vyhrali v dohrávke 5. kola nadstavbovej časti o majstra SR nad MŠK Iuventa Michalovce 38:30.

V konečnej tabuľke tak obsadili druhú priečku, predtým triumfovali v dlhodobej MOL lige.

Už dávnejšie bolo známe, že hráčky Iuventy sa stali šestnástykrát v histórii majsterkami Slovenska. Stredajšia prehra bola ich prvou stratou v nadstavbovej časti súťaže.

Tabuľka nadstavbovej časti o majstra SR

Hádzaná

    Hádzanári HK Bojnice
