Nečakané komplikácie Prešova. Bojnice mu pripravili prvú prehru v sezóne a vyrovnali finále

Niké Handball extraliga - 2. finále
HK Bojnice - Tatran Prešov 33:33 (17:18), 4:2 v rozstrele zo 7m
Najviac gólov: Bogár 9, Smetánka 7/2, Ďurajka 6 - Karlov 7/3, Antl 6, Bogdanič 4. Rozhodcovia: Cipov a Klus, vylúčení: 3:5, ČK: 27. Petro (Bojnice) po hrubom faule, 7m hody: 4/3 - 3/3, 1623 divákov
/stav série: 1:1/
Hádzanári HK Bojnice vyrovnali stav finálovej série Niké Handball Extraligy na 1:1.
V stredajšom druhom stretnutí vyhrali nad obhajcom titulu Tatranom Prešov 4:2 v rozstrele, keď sa v riadnom čase skončil duel nerozhodne 33:33.
Pre Prešov je to prvá prehra na domácej scéne v tejto sezóne. Tretí zápas je na programe v sobotu 30. mája o 19.05 h v Prešove, hrá sa na tri víťazstvá.
V zápase o bronz uspeli hádzanári MŠK Považská Bystrica, ktorí v druhom stretnutí uspeli na palubovke MHC Štart Nové Zámky 25:24 a v sérii hranej na tri víťazstvá vedú 2:0 na zápasy.
Prvý polčas druhého finále mal mimoriadne vyrovnaný priebeh. Oba tímy sa striedali vo vedení a ani jeden z nich nedokázal odskočiť od súpera na viac ako rozdiel dvoch gólov.
Dôležitý moment prišiel v 27. minúte za stavu 16:16, keď bojnická opora Petro sotil vo výskoku pri streľbe súpera a rozhodcovia mu po preskúmaní videozáznamu udelili červenú kartu.
Tatran odvtedy prevzal iniciatívu, v 35. minúte po presnom zásahu Fenára viedol 21:18 a štvrťhodinu pred koncom mal k dobru štyri góly (27:23).
Potom však domácich podržal viacerými zákrokmi brankár Koller a Bojnice päť minút pred koncom po góle Páleša otočili skóre na 30:29.
Tatran v dramatickom závere dokázal zmazať dvojgólové manko, keď Marco Antl vyrovnal 20 sekúnd pred koncom na 33:33 a o víťazovi musel rozhodnúť rozstrel.
V ňom uspeli všetci štyria domáci strelci, na druhej strane Koller vychytal Karlova a Bogdanič trafil iba do žrde. Definitívne potom gólom na 4:2 výhru Bojníc spečatil Melnyk.
Hlasy po zápase
Tomáš Mažár, tréner Bojníc: „Fantastické. Toto víťazstvo je opäť výborný úspech nášho kolektívu. V prvom polčase sme nemali veľa zákrokov brankára, zle sme dostupovali spojky a zahodili sme veľa čistých šancí. Keď sme chceli zápas otočiť, potrebovali sme zlepšiť obranu, čo sa nám podarilo. Navyše, v posledných pätnástich minútach výborne zachytal brankár a pridali sme k tomu aj zodpovedný výkon v útoku. Pre divákov to nemohlo byť lepšie.“
Radoslav Antl, tréner Tatrana: „Gratulujem Bojniciam, hrali výborne, mali aj kus šťastia a k tomu výborné publikum. My sme v rozhodujúcich chvíľach, keď sme viedli o tri-štyri góly, nepremenili šance a nepomohla nám ani obrana, ani brankári. Neostáva nám nič iné, iba zdvihnúť hlavy a ísť ďalej. Nezvládli sme to vlastnými chybami. Boli sme lepším tímom, ale nemali sme toľko šťastia.“