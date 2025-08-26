ONLINE: Slovensko - Kuba dnes, MS vo volejbale žien 2025 LIVE (skupina B)

PHUKET. Slovensko a Kuba dnes hrajú svoj posledný zápas na MS vo volejbale žien 2025, ktoré sa konajú v Thajsku.
Slovensky vstúpili na šampionát prehrou s favorizovaným Talianskom 0:3. Následne neuspeli ani v kľúčovom zápase s Belgickom, po ktorom stratili šancu na postup.
Kde sledovať MS žien vo volejbale?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Volejbal sledujte naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Slovensko - Kuba dnes (MS vo volejbale žien 2025 LIVE, skupina B, utorok, naživo, výsledky)
Majstrovstvá sveta žen 2025/2026
26.08.2025 o 15:30
Kuba
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Slovensko
Prenos
Prajem pekný deň pri sledovaní tretieho zápasu slovenských volejbalistiek na MS v Thajsku. Dnes si to naše dievčatá rozdajú s výberom Kuby.
Slovenské volejbalistky prehrali prvé dva zápasy na MS a už nemajú žiadnu šancu na postup do vyraďovacej časti. V prvom zápase prehrali proti favorizovaným Taliankam hladko 0:3. V druhom zápase, ktorý bol v podstate rozhodujúci čo sa týka postupu naše dievčatá opäť nedokázali zvíťaziť.. Prehrali tiež hladko 0:3: Kubánky sú na tom totožne ako slovenské hráčky. Dnes teda pôjde o tretie miesto v skupine.
Slovenské volejbalistky prehrali prvé dva zápasy na MS a už nemajú žiadnu šancu na postup do vyraďovacej časti. V prvom zápase prehrali proti favorizovaným Taliankam hladko 0:3. V druhom zápase, ktorý bol v podstate rozhodujúci čo sa týka postupu naše dievčatá opäť nedokázali zvíťaziť.. Prehrali tiež hladko 0:3: Kubánky sú na tom totožne ako slovenské hráčky. Dnes teda pôjde o tretie miesto v skupine.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 15:30.