Provokácie sú súčasťou hry. Gesto som však možno nemusel urobiť, vraví Slafkovský

OSTRAVA. Slovenskí reprezentanti oslavujú prvé víťazstvo na MS v hokeji 2024. Proti Kazachstanu boli lepším tímom a zaslúžene vyhrali 6:2. Informácie o MS v hokeji 2024 (prehľad) Napravili si tak chuť po prehre s Nemeckom a dobre sa naladili na pondelňajší súboj, v ktorom budú čeliť silnému výberu Spojených štátov amerických.

Dvoma gólmi sa zaskvel Martin Pospíšil, pre ktorého to boli prvé reprezentačné góly. Práve útočník Calgary Flames otvoril skóre stretnutia v Ostrave. Následne sa k nemu pridala štvorica jeho spoluhráčov, postupne skórovali Martin Faško-Rudáš, Matúš Sukeľ, Libor Hudáček a tiež Lukáš Cingel.

Pozrite si reakcie po zápase Slovensko - Kazachstan pre TV JOJ.

Tomáš Tatar, kapitán Slovenska: Bol to dôležitý zápas, trošku sme odčinili ten prvý. Mali sme dobrý začiatok, no v druhej tretine sme začali špekulovať a museli sme si k tomu niečo povedať. Potom to bolo opäť dobré, držali sme puk, vytvárali sme si šance a máme dôležité tri body. Určite to pomôže morálke mužstva. Dnešný zápas sme zvládli oveľa lepšie a dúfam, že v kritických zápasoch to budeme zvládať. Tešíme sa z výhry, oddýchneme si a treba sa pripraviť na zajtra. VIDEO: Juraj Slafkovský a jeho výsmešné gesto

Juraj Slafkovský, útočník Slovenska: Bol to super zápas, konečne sa nám podarilo vyhrať. Dali sme veľa gólov, všetci boli pri chuti. Boli tam nejaké fázy, ktoré musíme vylepšiť. Nemôžeme robiť zbytočné chyby a dať im šancu vrátiť sa do zápasu. Myslím si, že dnes to bol dobrý výkon. Provokácie sú súčasťou hry, som na to zvyknutý. Snažili sa provokovať, možno to gesto som nemusel urobiť. Fanúšikovia boli super, potom sa hrá jednoduchšie. Proti USA to bude úplne iný zápas, ale výhra nás dobre naladí.

Martin Pospíšil, autor dvoch gólov: Fanúšikovia boli skvelí a veľmi hluční. Nestáva sa mi často, aby som mal počas zápasu zimomriavky. Som rád, že sme sa im mohli odvďačiť výhrou. Dúfam, že nás takto budú podporovať aj naďalej. Pred zápasom sme si povedali, že musíme streliť prvý gól, diktovať hru a k ničomu ich nepustiť. Myslím si, že to bolo dobré z našej strany. Zajtra nás čaká ďalší zápas, na ktorý sa musíme pripraviť. Na našom výkone môžeme stavať.

Miloš Kelemen, útočník Slovenska: Mali sme dobrý vstup do prvej tretiny. Pred zápasom sme si povedali, že musíme od začiatku ukázať, že chceme víťazstvo za tri body. To sa nám podarilo. Dali sme rýchle tri góly. V druhej tretine tam bolo hluchých päť minút z našej strany, čo sa nám už nemôže stať v turnaji. Celkovo sme dominovali, s výnimkou tých zopár minút. Diváci boli skvelí. Ženú nás dopredu, je to náš šiesty hráč a ďakujeme im za to.