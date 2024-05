MS v hokeji 2024: Lotyšsko spasil Daugavinš, Francúzsko pokazilo predĺženie

V dnešnom zápase MS v ľadovom hokeji 2024 sa z víťazstva tešia hráči Lotyšska! Zápas bol vyrovnaný, oba tímy dokázali za 60 minút streliť po 2 góly. Následne sa išlo teda do predĺženia. Francúzi urobili v úplnom závere predĺženia fatálnu chybu, ktorá ich stála možnosť zahrať si samostatné nájazdy, a teda aj možnosť vyhrať. Túto chybu dokázal využiť v poslednej sekunde predĺženia Kaspars Daugavinš. Ďakujem za pozornosť a prajem príjemný zvyšok nedeľného večera. Nezabudnite, že dnešný deň ponúka ešte zápas Rakúska a Švajčiarska o 20:20 a o rovnakom čase aj duel Švédska a Poľska.

Lotyšsko dalo gól! V poslednej sekunde predĺženia sa Francúzi sami pripravili o samostatné nájazdy a o možnosť zabojovať o priaznivejší výsledok! Fatálne zlyhanie Francúzov v obrannom pásme. Individuálne vyvezenie puku od Boudona dopadlo nanič a to využil KASPARS DAUGAVINS, ktorý v samostatnom nájazde ukončil zápas. Stav je 3:2. Lotyšsko vyhráva po predĺžení.

Krastenbergs nasťahoval svoj tím do útočného pásma. Následne zakončenie z Lotyšskej hokejky končí v lapačke Junca. Vhadzovanie v útočnom pásme Lotyšov.

Da Costa sa dostal do samostatného úniku, no proti Merzļikinsovi nedokázal skórovať!

Francúzi strácajú útočné pásmo. Lotyši môžu ísť do útočného výpadu.

Úvodné buly do predĺženia vyhrali Francúzi.

Lotyši trestuhodne prepadli v obrannom pásme a Bellemare to mohol využiť už druhýkrát, no nepochodil.

Francúzsko dalo gól! Francúzsko dokázalo vyrovnať! Neuveriteľné veci v závere tretej tretiny! PIERRE-EDOUARD BELLEMARE dokázal doraziť puk do brány po strele od svojho spoluhráča. Brankár Merzļikins nestihol zareagovať včas. Stav je 2:2. Asistencie: Da Costa.

Obrovská šanca Lotyšov! Po kombinácií sa dostali do zakončenia, brankár Junca predviedol perfektný zákrok a naďalej drží nádeje svojho tímu.

Bukartsova prihrávka pred bránu, Francúzi tam nechali trestuhodne veľa priestoru, no Lotyši to nevyužili.

Bellemare dobiedzal pred bránou po tom, čo stečovaný puk vyletel do vzduchu pred Merzļikinsovou bránou. Lotyšský brankár si to však dobre postrážil.

Veľká šanca pre Egleho, neulakomil sa, prihrával pred bránu kde sa nachádzal Bukarts, no Lotyši to nevyužili.

Lotyšsko dalo gól! Výborná práca Lotyšov a je vyrovnané! Perfektná strieľaná prihrávka si našla hokejku RODRIGA ABOLSA, ktorý puk následne stečoval do odkrytej časti Juncovej svätyne. Stav je vyrovnaný – 1:1. Asistencie: Freibergs, Dzierkals.

Prišla aj strela od modrej v podaní Francúzov, no tá stroskotala na brániacich hráčoch Lotyšska.

Pásmo Francúzov ostalo prázdnejšie, snažili sa to využiť Lotyši, no neúspešne.

Daugavinš to vyskúšal. Dobrý zásah betónom od Juncu.

Úvodné buly do záverečnej tretiny vyhrali Francúzi.

Druhá tretina gól nepriniesla. Začiatok druhej dvadsaťminútovky bol celkom vyrovnaný, no v závere dokázali Lotyši výrazne ohroziť Francúzov. Tí sú však ochotní, a ponúkajú sa do striel. Brankár Junca je taktiež veľká opora ich tímu. Uvidíme, čo nám prinesie záverečná tretina, ktorá sa začne približne o 18:06.

Da Costa sa to snažil posunúť pred bránku, kde mal nakorčuľovaného Bertranda, no Francúzi z tejto šance nevyťažili.

Veľká šanca Lotyšov! Bukarts to ponúkal ešte pred bránou lepšie postavenému spoluhráčovi, no Junca je stále oporou svojho tímu!

Jaks to vyskúšal od modrej, viacerí Francúzi však boli v trajektórií puku. Následne sa Francúzi oslobodili vyhodením puku.

Lotyši získali útočné vhadzovanie, no dlho si puk neužili. Buly sa zopakuje.

Obrovská príležitosť Bukartsa, ktorý si nakorčuľoval na puk pred bránu, no v predbránkovom priestore proti Juncovi neuspel!

Bukarts namieril strelu priamo do náručia Juncu. Opäť sa bude vhadzovať pred francúzskou bránou.

Nastrelenie v podaní Lotyšska pred Juncu, no ten si svoju prácu odviedol stopercentne. Vhadzovanie pred francúzskou svätyňou.

Strela spoza brániaceho hráča, no bol to skôr propagačný pokus od Bozona. Vhadzovanie v útočnom pásme Francúzska po reklamnej prestávke.

Prihrávka do prehusteného priestoru, tam to mali Francúzi postrážené a vyhadzujú puk ďaleko od nebezpečenstva.

Auvitu to vyskúšal strelou na bránu, no narazil len na pripraveného Merzļikinsa. Vhadzovanie v útočnom pásme Francúzska.

Lotyšský tím vyšiel do útoku, finálnu strelu zablokovali Francúzi.

Úvodné buly do druhej tretiny vyhrali Lotyši.

Stav po prvej tretine je 0:1. Francúzi začali síce pozvoľne, no postupne pridávali, a tak sa dokázali presadiť v čase 16:02 prostredníctvom Stephana da Costu. Prišlo aj zbytočné vylúčenie na Lotyšskej strane, keď Oskars Batna oslabil svoj tím na 5. minút a dostal aj osobný trest za nebezpečné pichnutie protihráča. Uvidíme, čo nám prinesie prostredná dvadsaťminútovka, ktorá sa začne približne o 17:13.

Lotyšská defenzíva nechala pre Simonsena veľa priestoru, no ten tesne míňa Merzļikinsovu bránku.

Auvitu naznačil strelu, napokon ponúkol puk ešte Da Costovi, no ten netrafil bránu a vyhnal svoje mužstvo z pásma.

Zile to vyskúšal tvrdou ranou, netrafia priestor francúzskej brány.

Francúzsko dalo gól! Francúzi strieľajú prvý gól zápasu! STEPHANE DA COSTA dokázal vypáliť nebezpečný projektil, ktorý následne trochu tečoval jeden z obrancov Lotyšska. Brankár Merzļikins už nedokázal zasiahnuť. Stav je 0:1. Asistencie: Auvitu, Bertrand C.

Rozhodcovia si pôjdu pozrieť video. Jeden z hráčov Lotyšska sa pravdepodobne previnil proti pravidlám, no situácia musí byť overená.

Francúzi sa okamžite pokúšali o zakončenie. V skrumáži pred bránou to však cez Merzļikinsa nepretlačili. Vhadzovanie v útočnom pásme Francúzska.

Rana od modrej čiary, vyskúšal to Jaks. Lotyši následne stratili útočné pásmo po dlhšej dobe a Francúzi môžu vystriedať.

Zaváhanie Francúzov za vlastnou bránou, Lotyši sa tlačili do zakončenia, no Junca si postrážil svoju svätyňu.

Tramaks si vytvoril streleckú šancu, no tá od modrej smeruje priamo na brankára Juncu. Vhadzovanie v útočnom pásme Lotyšov.

Mamčics robí veľkú chybu pri ľavom kruhu. Da Costa sa dostal do zakončenia, no neprekonal Merzļikinsa!

Toto prepustenie puku pre Lotyšský tím mohol dopadnúť dobre, no Daugavinš po ofsajdovom verdikte nemohol pokračovať. Vhadzovanie v strednom pásme.

Francúzska snaha so zakončením, no mimo priestor troch žrdí. Strieľal Dair.

Daugavinš a jeho veľmi dobrá kľučka. Pripravil pozíciu pre Dzierkalsa, no ten nepochodil proti Juncovi!

