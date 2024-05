MS v hokeji 2024: Fínsko deklasovalo vo svojom druhom zápase Veľkú Britániu

Fíni potvrdili úlohu favorita v tomto zápase. Kľúčom k víťazstvu bola práve druhá tretina, kedy Fínsko podalo nemilosrdný výkon a dokázali Veľkej Británii streliť 5 gólov. Briti môžu poďakovať práve ich brankárovi Bownsovi, ktorý aj napriek ôsmim inkasovaným gólom podal výborný výkon a pochytal množstvo šancí fínskeho tímu. Najlepší hráči zápasu : Fínsko – Kapanen, Veľká Británia – Betteridge. Odo mňa to je na dnes všetko, prajem vám príjemný zvyšok dňa.

Fíni potvrdili úlohu favorita v tomto zápase. Kľúčom k víťazstvu bola práve druhá tretina, kedy Fínsko podalo nemilosrdný výkon a dokázali Veľkej Británii streliť 5 gólov. Briti môžu poďakovať práve ich brankárovi Bownsovi, ktorý aj napriek ôsmim inkasovaným gólom podal výborný výkon a pochytal množstvo šancí fínskeho tímu. Najlepší hráči zápasu : Fínsko – Kapanen, Veľká Británia – Betteridge. Odo mňa to je na dnes všetko, prajem vám príjemný zvyšok dňa.

Množstvo streleckých pokusov vyslali v presilovej hre Fíni na Bownsa, no britský brankár bol proti týmto pokusom.

Množstvo streleckých pokusov vyslali v presilovej hre Fíni na Bownsa, no britský brankár bol proti týmto pokusom.

Po protiútoku sa dostal k šanci Björninen, no jeho strelecký pokus bol zblokovaný obrancom Veľkej Británie.

Po protiútoku sa dostal k šanci Björninen, no jeho strelecký pokus bol zblokovaný obrancom Veľkej Británie.

Pekný prechod Britov končí po bekende Perliniho, ktorý mieri len do Larmiho lapačky. Uvidíme tak vhadzovanie.

Pekný prechod Britov končí po bekende Perliniho, ktorý mieri len do Larmiho lapačky. Uvidíme tak vhadzovanie.

Puustinen posielal prihrávku na teč, no jeho pokus nikto nevyužil. Fíni majú stále výhodu presilovej hry.

Puustinen posielal prihrávku na teč, no jeho pokus nikto nevyužil. Fíni majú stále výhodu presilovej hry.

Fíni si pravdepodobne čo to vypočuli v šatni po prvej tretine, pretože v tej druhej sme videli nemilosrdný fínsky kolotoč. 5 Gólov, množstvo času v útočnom pásme a veľa pekných akcii. Pokiaľ Veľká Británia nepridá, môže to skončiť krutým výsledkom pre nich.

Fíni si pravdepodobne čo to vypočuli v šatni po prvej tretine, pretože v tej druhej sme videli nemilosrdný fínsky kolotoč. 5 Gólov, množstvo času v útočnom pásme a veľa pekných akcii. Pokiaľ Veľká Británia nepridá, môže to skončiť krutým výsledkom pre nich.

Fínsko dalo gól! Nemilosrdnosť Fínov pokračuje. Po útočnej aktivite strieľa Fínsko ďalší gól, kedy po šikovnej prihrávke Granlunda strelil gól OLLI MÄÄTTÄ. Briti už počítajú sekundy do konca tretiny. Asistencia: Mikael Granlund.

goal Fínsko dalo gól! Nemilosrdnosť Fínov pokračuje. Po útočnej aktivite strieľa Fínsko ďalší gól, kedy po šikovnej prihrávke Granlunda strelil gól OLLI MÄÄTTÄ. Briti už počítajú sekundy do konca tretiny. Asistencia: Mikael Granlund.

Fínsko dalo gól! Po množstve vyložených šancí Fíni skórujú svoj piaty gól! Po peknej zadovke Puljujärviho pohodlne dostal puk do siete z bezprostrednej blízkosti OLIVER KAPANEN. Asistencie Jesse Puljujärvi, Mikael Granlund

goal Fínsko dalo gól! Po množstve vyložených šancí Fíni skórujú svoj piaty gól! Po peknej zadovke Puljujärviho pohodlne dostal puk do siete z bezprostrednej blízkosti OLIVER KAPANEN. Asistencie Jesse Puljujärvi, Mikael Granlund

Veľká šanca Britov! Po nemilosrdnej aktivite Fínska sa dostal do pomyselného samostatného nájazdu Perlini, no jeho strelu dokázal Larmi eliminovať.

important Veľká šanca Britov! Po nemilosrdnej aktivite Fínska sa dostal do pomyselného samostatného nájazdu Perlini, no jeho strelu dokázal Larmi eliminovať.

Tvrdý príklep poslal Saarijärvi, no mieril mimo bránku Bownsa.

Tvrdý príklep poslal Saarijärvi, no mieril mimo bránku Bownsa.

Granlund vyslal výbornú strelu, no Bowns dokázal túto strelu pokryť. Aktivita Fínov v útočnom pásme pokračuje.

Granlund vyslal výbornú strelu, no Bowns dokázal túto strelu pokryť. Aktivita Fínov v útočnom pásme pokračuje.

Granlund poslal nebezpečný pas pred bránku Bownsa, no britská obrana dokázala odvrátiť tento pokus.

Granlund poslal nebezpečný pas pred bránku Bownsa, no britská obrana dokázala odvrátiť tento pokus.

Veľká šanca Fínska! Granlund poslal šikovnú prihrávku na Puustinena, no Bowns bol proti a dokázal chytiť tento pokus.

important Veľká šanca Fínska! Granlund poslal šikovnú prihrávku na Puustinena, no Bowns bol proti a dokázal chytiť tento pokus.

V prvej tretine tohto stretnutia sme videli najprv kľudný začiatok zápasu bez nejakých vyložených šancí. Fíni hrali trpezlivo a čakali na svoju vyloženú šancu. Briti si nepripísali veľké množstvo striel, no keď sa dostali pred bránku Fínov, pôsobili nebezpečne, no žiaľ, bez gólového efektu. Zatiaľ jediný gólový zásah si po šikovnom teči pripísal Kapanen.

V prvej tretine tohto stretnutia sme videli najprv kľudný začiatok zápasu bez nejakých vyložených šancí. Fíni hrali trpezlivo a čakali na svoju vyloženú šancu. Briti si nepripísali veľké množstvo striel, no keď sa dostali pred bránku Fínov, pôsobili nebezpečne, no žiaľ, bez gólového efektu. Zatiaľ jediný gólový zásah si po šikovnom teči pripísal Kapanen.

Lachowicz sa dostal do zaujímavého protiútoku, ale jeho strelu Larmi dokázal pokryť.

Lachowicz sa dostal do zaujímavého protiútoku, ale jeho strelu Larmi dokázal pokryť.

Na strely na bránku to je aktuálne v pomere 8:3.

Na strely na bránku to je aktuálne v pomere 8:3.

Fíni mali príležitosť sa dostať do prečíslenia, ale Halbert bol proti a výborne zasiahol.

Fíni mali príležitosť sa dostať do prečíslenia, ale Halbert bol proti a výborne zasiahol.

Briti sa prezentujú aktívnym hokejom a zatiaľ nepúšťajú Fínov do nejakých vyložených šancí.

Briti sa prezentujú aktívnym hokejom a zatiaľ nepúšťajú Fínov do nejakých vyložených šancí.

Kirk sa pokúsil vystreliť, no jeho pokus mieril nad bránku Larmiho.

Kirk sa pokúsil vystreliť, no jeho pokus mieril nad bránku Larmiho.

Šanca Fínov! Nebezpečnú strelu vyslal Puljujärvi na Bownsa, no britský gólman si s touto strelou poradil.

Šanca Fínov! Nebezpečnú strelu vyslal Puljujärvi na Bownsa, no britský gólman si s touto strelou poradil.