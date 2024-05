MS v hokeji 2024: Kanada nedopustila zaváhanie, Dánsku strelila päť gólov

Kanada vyhráva dnešný zápas 5:1. Jednoduchý zápas to však pre nich nebol. Dáni odohrali výborný zápas. Na bodový zápis to však nestačilo. Ja sa lúčim a prajem ešte pekný večer.

Kanada vyhráva dnešný zápas 5:1. Jednoduchý zápas to však pre nich nebol. Dáni odohrali výborný zápas. Na bodový zápis to však nestačilo. Ja sa lúčim a prajem ešte pekný večer.

Dánsko dalo gól! Dáni znižujú stav zápasu sa vracajú sa do hry o body. Storm to nahodil na bránu. Binnington jeho pokus vyrazil, ale na dôraznú dorážku CHRISTIANA WEJSEHO už nemal nárok. Asistencie Frederik Storm, Morten Poulsen.

goal Dánsko dalo gól! Dáni znižujú stav zápasu sa vracajú sa do hry o body. Storm to nahodil na bránu. Binnington jeho pokus vyrazil, ale na dôraznú dorážku CHRISTIANA WEJSEHO už nemal nárok. Asistencie Frederik Storm, Morten Poulsen.

Dáni sa dostali do prečíslenia. From našiel prihrávkou Truea. Druhý menovaný si však puk nedokázal spracovať.

Dáni sa dostali do prečíslenia. From našiel prihrávkou Truea. Druhý menovaný si však puk nedokázal spracovať.

Úvodné zostavy: Dánsko: Dichow (Seldrup) – Lassen, M. Lauridsen, O. Lauridsen (A), Jensen Aabo (C), Jensen, Bruggisser, Larsen – Aagaard, Russell (A), Blichfeld – From, True, Olesen – Andersen, Mølgaard, Scheel – Storm, Wejse, Poulsen – Schultz. Tréner: Mikael Gath Kanada: Binnington (Daws) – Power, Parayko (A), Byram, Oleksiak, Guhle, Severson (A), Zellweger – Bunting, Paul, Bedard – Tanev, McBain, Mercer – Mangiapane, Cozens, Guenther – Hagel, Tavares (C), Dubois – McCann. Tréner: André Tourigny Rozhodca: Brander (FIN), Hronský (SVK) – Heffner (GER), Hofer (GER).

Úvodné zostavy: Dánsko: Dichow (Seldrup) – Lassen, M. Lauridsen, O. Lauridsen (A), Jensen Aabo (C), Jensen, Bruggisser, Larsen – Aagaard, Russell (A), Blichfeld – From, True, Olesen – Andersen, Mølgaard, Scheel – Storm, Wejse, Poulsen – Schultz. Tréner: Mikael Gath Kanada: Binnington (Daws) – Power, Parayko (A), Byram, Oleksiak, Guhle, Severson (A), Zellweger – Bunting, Paul, Bedard – Tanev, McBain, Mercer – Mangiapane, Cozens, Guenther – Hagel, Tavares (C), Dubois – McCann. Tréner: André Tourigny Rozhodca: Brander (FIN), Hronský (SVK) – Heffner (GER), Hofer (GER).