Dalo sa zbabranému záveru proti Kazachstanu predísť? Pred štvrťfinále sú nevyhnutné zmeny

OTTAWA. Mladí slovenskí reprezentanti šokovali hokejový svet. Bohužiaľ negatívne.

V závere tretej tretiny pondelkového zápasu na MS v hokeji U20 2025 stratili dvojgólový náskok počas vlastnej päťminútovej presilovky.

Dokázal to proti nim odpisovaný tím Kazachstanu, ktorý vstúpil do turnaja prehrami 1:8 so Švédskom a 2:14 s Českom. Pre Kazachstan to bol dokonca prvý bod na turnaji po sedemnástich rokoch.