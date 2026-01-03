V bráne bez zmeny, prvý útok je opäť spolu. Pozrite si zostavu Slovenska v zápase proti Kanade

Slovenských hokejistov čaká štvrťfinálový duel na juniorských majstrovstvách sveta do 20 rokov.
V zápase, ktorý hostí 3M Arena v Minneapolise, vyzvú favorita z Kanady.
Tréner slovenského výberu Peter Frühauf dal v bránke opäť šancu Michalovi Prádelovi.
Do prvej formácie sa vracia Alex Mišiak, ktorého v zápase proti Švajčiarsku nahradil Andreas Straka. Ten sa presunul do druhej formácie, kde bude na krídle s kapitánom Tobiasom Pitkom a Janom Chovanom.
Najlepší strelec Slovenska Tomáš Chrenko nastúpi v treťom útoku, kde bude centrom spolu s krídlami Samuelom Murínom a Adamom Nemcom.
Úvodnú obrannú dvojicu tvoria aj naďalej Andrej Fabuš a Luka Radivojevič.
Duel štartuje o 2.30 h a textový online prenos môžete sledovať aj na Sportnet.sk.
Zostavy zápasu Slovensko - Kanada na MS v hokeji U20 2026
Slovensko: Prádel (Lenďák) – Radivojevič (A), Fabuš, Čapoš, Kalman, Goljer, Beluško (A), Kovalčík – Svrček, Pobežal, Mišiak – Straka, Pitka (C), Chovan – Murín, Chrenko, Nemec – Dubravík, Tomka, Liščinský – Tomík
Kanada: Ivankovic (George) – Parekh, Cameron Reid, Brunicke (A), MacKenzie, Danford, Aitcheson, Verhoeff, Carels – Martone (C), Misa, Iginla – Martin, Hage, McKenna – O'Reilly, Beaudoin (A), Desnoyers – Cootes, Reschny, Luchanko.