V bráne bez zmeny, prvý útok je opäť spolu. Pozrite si zostavu Slovenska v zápase proti Kanade

Alex Mišiak (14) v zápase proti USA na MS U20 2026.
Alex Mišiak (14) v zápase proti USA na MS U20 2026. (Autor: TASR/AP)
Sportnet|3. jan 2026 o 01:51
Pozrite si zostavy štvrťfinálového zápasu Slovensko - Kanada na MS v hokeji U20 2026.

Slovenských hokejistov čaká štvrťfinálový duel na juniorských majstrovstvách sveta do 20 rokov.

V zápase, ktorý hostí 3M Arena v Minneapolise, vyzvú favorita z Kanady.

Tréner slovenského výberu Peter Frühauf dal v bránke opäť šancu Michalovi Prádelovi.

Do prvej formácie sa vracia Alex Mišiak, ktorého v zápase proti Švajčiarsku nahradil Andreas Straka. Ten sa presunul do druhej formácie, kde bude na krídle s kapitánom Tobiasom Pitkom a Janom Chovanom.

Najlepší strelec Slovenska Tomáš Chrenko nastúpi v treťom útoku, kde bude centrom spolu s krídlami Samuelom Murínom a Adamom Nemcom.

Úvodnú obrannú dvojicu tvoria aj naďalej Andrej Fabuš a Luka Radivojevič.

Duel štartuje o 2.30 h a textový online prenos môžete sledovať aj na Sportnet.sk.

Zostavy zápasu Slovensko - Kanada na MS v hokeji U20 2026

Slovensko: Prádel (Lenďák) – Radivojevič (A), Fabuš, Čapoš, Kalman, Goljer, Beluško (A), Kovalčík – Svrček, Pobežal, Mišiak – Straka, Pitka (C), Chovan – Murín, Chrenko, Nemec – Dubravík, Tomka, Liščinský – Tomík

Kanada: Ivankovic (George) – Parekh, Cameron Reid, Brunicke (A), MacKenzie, Danford, Aitcheson, Verhoeff, Carels – Martone (C), Misa, Iginla – Martin, Hage, McKenna – O'Reilly, Beaudoin (A), Desnoyers – Cootes, Reschny, Luchanko.

MS v hokeji do 20 rokov 2026 (MS U20)

Reprezentácie

