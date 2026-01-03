VIDEO: Pozrite si góly zápasu Slovensko - Kanada na MS v hokeji U20 2026

Hokejisti Slovenska nastúpili na štvrťfinálový duel na MS v hokeji do 20 rokov 2026, v ktorom čelia jednému z najväčších favoritov turnaja Kanade.
Zverenci Petra Frühaufa držali krok s favoritom do 14. minúty, keď skóre otvoril po dorážke strely Cole Reschny.
Neprešla ani jedna celá minúta a Kanaďania navýšili skóre vďaka presnému zásahu Tija Iginlu.
Brankára Michala Prádela vyhnal z bránky tretím gólom Kanady Michael Misa. Ani toto však slovenskému tímu nepomohlo a ešte v prvej tretine inkasoval aj štvrtý gól z hokejky Sama O'Reillyho.
Následne bol vylúčený Tomáš Pobežal, čo Kanaďania využili na piaty gól, ktorý strelili 13 sekúnd pred koncom prvej tretiny.
Kanada nepoľavila ani v druhej tretine a v polke zápasu strelila zásluhou Portera Martoneho svoj šiesty gól. Rýchlo na to Slováci inkasovali aj gól číslo 7 z hokejky Colea Beaudoina.
V závere druhej časti hry si strelecký účet otvorili aj Slováci, keď znížil na 1:7 Jan Chovan.
