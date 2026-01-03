VIDEO: Pozrite si góly zápasu Slovensko - Kanada na MS v hokeji U20 2026

Fotka zo zápasu Slovensko - Kanada na MS v hokeji hráčov do 20 rokov 2026. (Autor: Andreas Robanser / Puckfans.at)
Sportnet|3. jan 2026 o 03:15
Pozrite si góly a dôležité momenty zo zápasu Slovensko - Kanada na MS v hokeji U20 2026.

Hokejisti Slovenska nastúpili na štvrťfinálový duel na MS v hokeji do 20 rokov 2026, v ktorom čelia jednému z najväčších favoritov turnaja Kanade.

Zverenci Petra Frühaufa držali krok s favoritom do 14. minúty, keď skóre otvoril po dorážke strely Cole Reschny.

Kanaďan Caleb Desnoyers (25) a Andreas Straka (15) v zápase Slovensko - Kanada na MS v hokeji hráčov do 20 rokov 2026. Hokejisti Kanady Michael Misa (7), Tij Iginla (11) a Kashawn Aitcheson v zápase Slovensko - Kanada na MS v hokeji hráčov do 20 rokov 2026. Kashawn Aitcheson (2) a Andreas Straka (15) v zápase Slovensko - Kanada na MS v hokeji hráčov do 20 rokov 2026. Kanaďania Michael Misa (7) a Zayne Parekh (19) oslavujú gól v zápase Slovensko - Kanada na MS v hokeji hráčov do 20 rokov 2026.

Neprešla ani jedna celá minúta a Kanaďania navýšili skóre vďaka presnému zásahu Tija Iginlu.

Brankára Michala Prádela vyhnal z bránky tretím gólom Kanady Michael Misa. Ani toto však slovenskému tímu nepomohlo a ešte v prvej tretine inkasoval aj štvrtý gól z hokejky Sama O'Reillyho.

Následne bol vylúčený Tomáš Pobežal, čo Kanaďania využili na piaty gól, ktorý strelili 13 sekúnd pred koncom prvej tretiny.

Kanada nepoľavila ani v druhej tretine a v polke zápasu strelila zásluhou Portera Martoneho svoj šiesty gól. Rýchlo na to Slováci inkasovali aj gól číslo 7 z hokejky Colea Beaudoina.

V závere druhej časti hry si strelecký účet otvorili aj Slováci, keď znížil na 1:7 Jan Chovan.

VIDEO: Gól Slovenska na 1:7

VIDEO: Gól Kanady na 7:0

VIDEO: Gól Kanady na 6:0

VIDEO: Gól Kanady na 5:0

VIDEO: Gól Kanady na 4:0

VIDEO: Gól Kanady na 3:0

VIDEO: Gól Kanady na 2:0

VIDEO: Gól Kanady na 1:0

MS v hokeji do 20 rokov 2026 (MS U20)

Reprezentácie

