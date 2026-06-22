ONLINE: Slovensko - Kanada dnes, MS v hokejbale 2026 LIVE (skupina A)

Slovensko - Kanada: Online prenos zo skupinového zápasu MS v hokejbale 2026.
Slovensko - Kanada: Online prenos zo skupinového zápasu MS v hokejbale 2026. (Autor: Sporntet)
Sportnet|22. jún 2026 o 12:15
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Sledujte spolu s nami ONLINE prenos zo zápasu MS v hokejbale 2026: Slovensko - Kanada.

Slovenskí hokejbalisti dnes hrajú proti Kanade svoj druhý zápas v skupine A na MS v hokejbale 2026.

Hokejbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: Slovensko - Kanada dnes (hokejbal, MS, skupina A, výsledky, pondelok, NAŽIVO)

Majstrovstvá sveta mužov Skupina A 2025/2026
22.06.2026 o 15:15
3. kolo
Kanada
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Slovensko
Prenos
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 15:15. Dnes poobede budeme sledovať hokejbalový zápas z MS v Ostrave. Slovenskí hokejbalisti dnes vyzvú výber Kanady. Naši reprezentanti majú po dvoch odohraných zápasoch plný počet bodov. Dokázali zdolať výber Švajčiarska 3:1 a rovnako aj výber USA 5:1. Kanada má na svojom konte jedno víťazstvo a jednu prehru. Kanada v prvom zápase zdolala výber USA jasne 5:1. Následne na to podľahla domácemu výberu 3:6. Úvodné buly je naplánované na 15:15. Srdečne Vás pozývam dnešný duel sledovať.

Hokejbal

    Sprava brankára Soňa Kubaniová (Slovensko), Sarah Davisová (Kanada) a Lucia Záborská (Slovensko)
    Sprava brankára Soňa Kubaniová (Slovensko), Sarah Davisová (Kanada) a Lucia Záborská (Slovensko)
    Slovenké hokejbalistky nezvádli zápas Kanadou, prehrali rozdielom triedy
    dnes 13:33
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