ONLINE: Slovensko - Kanada dnes, MS v hokejbale 2026 LIVE (skupina A)

Slovenskí hokejbalisti dnes hrajú proti Kanade svoj druhý zápas v skupine A na MS v hokejbale 2026.
Hokejbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Slovensko - Kanada dnes (hokejbal, MS, skupina A, výsledky, pondelok, NAŽIVO)
Majstrovstvá sveta mužov Skupina A 2025/2026
22.06.2026 o 15:15
3. kolo
Kanada
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Slovensko
Prenos
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 15:15. Dnes poobede budeme sledovať hokejbalový zápas z MS v Ostrave. Slovenskí hokejbalisti dnes vyzvú výber Kanady. Naši reprezentanti majú po dvoch odohraných zápasoch plný počet bodov. Dokázali zdolať výber Švajčiarska 3:1 a rovnako aj výber USA 5:1. Kanada má na svojom konte jedno víťazstvo a jednu prehru. Kanada v prvom zápase zdolala výber USA jasne 5:1. Následne na to podľahla domácemu výberu 3:6. Úvodné buly je naplánované na 15:15. Srdečne Vás pozývam dnešný duel sledovať.