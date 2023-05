Slafkovský? Veselý, silný, obrovský. Pred zápasom ho podpichnem, vraví Kanaďan

Po jasnom triumfe s Lotyšskom ste sa so Slovinskom trocha vytrápili. Ako hodnotíte úvod Kanady na turnaji?

Do druhej kategórie patrí aj obranca Montrealu JUSTIN BARRON . V tíme Canadiens si zahral aj po boku Juraja Slafkovského, ktorému napíše pred zápasom so Slovenskom.

Kanada patrí tradične k hlavným favoritom na zlato. A to aj bez hviezd prvej veľkosti. V Rige má viacero kvalitných hráčov, ale aj mladých nádejí do ďalších rokov.

Sme radi, že nám vyšiel prvý duel tak dobre. Áno, so Slovinskom sme sa akoby trochu hľadali, od druhej tretiny sme však zapli na vyššie obrátky a už to bolo dobré. Dôležitá je výhra a tú máme.

Nemyslím si. Proti Kanade chce každý podať maximálny výkon, súperi sa chcú vytiahnuť. Stále si na turnaj len zvykáme. Mnohí chalani hrajú prvýkrát na širokom klzisku. V rýchlom slede hráme proti rôznym tímom, je to zaujímavá skúsenosť.

To je skvelé. Keď vidíte toľko priaznivcov na tribúnach, ktorí sú navyše poriadne hluční, dodáva vám to energiu do hry. A vôbec mi nevadí, že fandia proti nám (smiech).

V zámorí pôsobíte v Montreale. Pre zranenie nemohol slovenský tím posilniť váš spoluhráč Juraj Slafkovský. Ste si blízky?

Slaf je super. Zopárkrát sme boli spolu na izbe. Chalan je neustále plný energie, veselý. Veľká škoda, že tu nemôže byť. Počas leta sa dá určite dokopy a bude pripravený na nový ročník. Už sa naňho teším.

Čo máte na ňom najradšej?

Začnem hokejovou stránkou. Je obrovský, silný. Súperom vie odobrať puk, dobre si ho zakryť. Má kvalitnú strelu. Mimo ľadu je to veselá kopa. V jeho prítomnosti sa neustále usmievate.