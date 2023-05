Bol kapitán pri demolácii Rusov. Chára? Ak pôjde znova, pobežím maratón s ním

Národný dres mal na sebe len v sezóne 2007/08, kedy nastúpil v rámci súbojov Super Series – ôsmich duelov medzi hráči Kanady a Ruska do 20 rokov. Javorový list vtedy deklasoval súpera, keď vyhral sedemkrát, raz sa zrodila remíza.

Lucic bol kapitánom kanadského výberu, nastupoval v checking line tvrďasov spoločne so Stefanom Legeinom – nikdy nehral v NHL – a Brandonom Sutterom. Ten odohral v profilige štrnásť sezón.

Lucic však nikdy nehral za Kanadu na juniorskom šampionáte, olympiáde alebo majstrovstvách sveta. Bol v širšom výbere pre olympiády v rokoch 2010 a 2014, ale nikdy sa nedostal do záverečnej nominácie.

„Toto je výnimočná vec. Minulé roky som nemal šancu prísť reprezentovať. Hral som play-off alebo trávil čas s rodinou, mám tri deti. Teraz sa však naskytla možnosť, Calgary nepostúpilo do play-off, a tak som tu,“ konštatoval Lucic, otec dcér Valentiny a Nikoliny a syna Milana juniora.

„Nevedel som, čo od toho očakávať. Najmä ak vás na úvod čaká domáci tím hnaný skvelým publikom. Nastavil som sa v hlave, akoby to bol siedmy zápasy série play-off. Chcel som zo seba vydať maximum.“

„Je úžasné sledovať jeho kroky a životnú dráhu. Pred nedávnom zabehol Bostonský maratón, čo je šialené. Mal pritom aj dobrý čas. Keď povážime, že ten chlap má 46 a výšku ako hrom, je to obdivuhodná vec. Ale aby som bol úprimný, neprekvapilo ma to. Zdeno bol vždy cieľavedomý človek, keď sa na niečo sústredil, šiel si za tým,“ povedal s úsmevom na tvári.

Lucic hráva v profilige za Calgary, no najväčšiu časť kariéry strávil v Bostone, kde mu robil kapitána Zdeno Chára. Ako tvrdí, stále sú v kontakte.

„Po pravde, sám neviem. Je to niečo iné, ako hrať NHL. Hoci, vidím paralelu. V priebehu pár dní striedate rôznych súperov, akurát nemusíte cestovať hore-dole. Vždy sa snažím sústrediť na najbližší zápas, nemyslím na nič iné.“

Trúfol by si odbehnúť 42 kilometrov aj Lucic? „Možno áno. Ak so mnou Zdeno pobeží, idem do toho hneď,“ konštatoval a k Chárovi dodal:

„Zdeno je s určitosťou budúci člen Siene slávy NHL. Určite ho do nej uvedú pri prvej možnosti,“ dodal.