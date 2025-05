Žilinské eso mieri do slávnej ligy, kde Slovákov berú iba zriedka

BRATISLAVA. Zo slovenských futbalistov vo francúzskej lige najviac oslnil Ľubomír Moravčík (59 .r.), ktorý bol vo svojej ére považovaný za najlepšieho legionára. V Saint-Etienne odohral šesť sezón, ďalšie dve v Bastii. Dostal sa na titulnú stránku magazínu France Football, aj slávny Zinedine Zidane priznal, že ho inšpiroval. Brankár Alexander Vencel získal pred štvrťstoročím Zlatú hviezdu pre najlepšieho brankára francúzskej ligy v drese Racing Štrasburg. Róbert Vittek strelil deväť gólov vo farbách OSC Lille.

Súčasný kapitán reprezentácie Milan Škriniar si v tomto ročníku pripísal v drese Paríža Saint Germain už druhý titul, aj keď od januára hosťuje vo Fenerbahce Istanbul. Po páde socializmu si francúzsku Ligue 1 vyskúšalo jedenásť Slovákov, väčšina z nich v deväťdesiatych rokoch minulého storočia, keď sa otvorili hranice. Prestup z našej ligy do klubu jednej z najlepších súťaží sveta je stále skôr zriedkavosťou. A dupľovane to platí o transfere do francúzskej ligy. O to je to vzácnejšie.

Trápilo ho počasie Zo Žiliny do Toulouse FC mieri Mário Sauer. V najbližších dňoch, či hodinách by mal absolvovať lekársku prehliadku a skompletizovať transfer. Podľa špecializovaného portálu Transfermarkt je hodnota Sauera približne 1,7 milióna eur. Žilina by mohla zinkasovať zhruba toľko a možno ešte o čosi viac. Slovenský klub by mal mať podiel aj z prípadného ďalšieho predaja. Sauerovi môže poradiť aj jeho žilinský spoluhráč Tomáš Hubočan, ktorý pôsobil (2016 – 2018) v slávnom Olympique Marseille.

„Problém mi robilo akurát počasie. V tom čase tam bývalo štyridsať stupňov, na čo som nebol zvyknutý. Mali sme výborné mužstvo a skončili sme v strede tabuľky. Bolo to krásne obdobie mojej kariéry,“ opisoval v minulosti pre Sportnet Viliam Hýravý. Bývalý stredopoliar pôsobil v sezóne 1991/92 práve v Toulouse FC. Aj Hýravý kedysi hrával v Žiline a tiež bol kreatívny stredopoliar s dobrou strelou.

Najproduktívnejší Žilinčan Odvtedy sa síce futbal dosť zmenil, ale Sauer je podobný typ. Majú aj podobnú výšku, okolo 180 centimetrov. „Je to pre mňa najlepšia a najúspešnejšia sezóna,“ priznal pred pár dňami Mário. V nedeľu prevzal cenu pre najlepšieho mladého hráča Niké ligy.

Jeho mladší brat Leo v tejto sezóne žiaril v holandskej lige (dal sedem gólov) , on bol lídrom MŠK Žilina, ktorá skončila v Niké Lige na druhom mieste. Dvadsaťjedenročný Mário dal sedem gólov, na ďalších šesť prihral. V kanadskom bodovaní tak bol najproduktívnejším hráčom tímu. Mal by patriť aj medzi lídrov národného tímu na majstrovstvách Európy do 21 rokov, ktoré v júni organizuje práve Slovensko. Na ihrisku by nemal chýbať ani jeho mladší brat Leo.

Hodnota takmer 94 miliónov „Verím, že sa dostanem do nominácie na ME a urobíme dobrý výsledok. Spolu s bratom preberáme detaily, blížiaci sa šampionát je častou témou,“ priznal Mário. Súčasný káder Toulouse FC má podľa Transfermarkt hodnotu viac ako 94 miliónov eur.

V tejto sezóne skončili na desiatom mieste. Francúzi majú Sauera dobre zanalyzovaného, je to klub, ktorý výrazne ťaží z dátovej analýzy. Toulouse nezvykne robiť prehnane drahé prestupy. Trebárs vlani kúpili jedného dvadsaťročného stopéra za tri milióny, druhého, o tri roky staršieho, za 4,5 milióna. Filozofia klubu je podobná MŠK Žilina. Kúpiť mladého a perspektívneho hráča s možnosťou následného dobrého predaja.

„Sme klub, ktorý robí všetky rozhodnutia na základe údajov a štatistík,“ cituje Guardian prezident Damien Comolli. "Či už ide o nábor alebo náš herný štýl, analyzujeme súperov, náš tím, našich hráčov na individuálnej úrovni. Analyzujeme, ako by sme mali pristupovať k sezóne."

