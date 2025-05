Príde hviezda Barcelony. Aj béčko Španielska je desaťkrát drahšie ako elitné Slovensko

Dvadsaťtriročný Tomáš Suslov už patrí medzi opory reprezentačného áčka, ale tentoraz pomôže mladíkom. Stále má na to vek. Naši tak postavia v kategórii do 21 rokov najsilnejší možný tím.

BRATISLAVA. Kategóriu do 21 rokov prevyšoval už pred viac ako štyrmi rokmi a ako osemnásťročný skočil rovno do prvého tímu.

Slovensko od 11. do 28. júna privíta vychádzajúce hviezdy svetového futbalu . Je to obrovská šanca ukázať sa ako organizátor a predať sa na ihrisku.

Na ME do 21 rokov (U 21) sa predstaví až päť hráčov (Tomáš Suslov, Adam Obert, Tomáš Rigo, Sebastián Kóša, Leo Sauer), ktorí boli vlani v kádri trénera Francesca Calzona na seniorskom šampionáte.

Všetci piati sú dnes v nominácii trénera Jaroslava Kentoša, ktorého tím sa pripravuje na šampionát. Na ME 21 v roku 2025 môžu hrať futbalisti narodení v roku 2002 a mladší.

Suslov, najväčšia hviezda

Hlavnou hviezdou by mal byť Tomáš Suslov, ktorý sa postará o nebývalý európsky unikát. História pozná zopár hráčov, ktorí si najprv zahrali na seniorských ME a až potom na ME U21.

Suslov sa však doteraz prestavil už na dvoch európskych šampionátoch (2020 a 2024).