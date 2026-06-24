Slovenskí hokejbalisti dominovali nad severským súperom, na MS slávia tretiu výhru

Hokejbalisti Slovenska
Hokejbalisti Slovenska (Autor: TASR)
Sportnet, TASR|24. jún 2026 o 21:43
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Slováci dosiahli doposiaľ najvyššie vítazstvo.

MS v hokejbale 2026 - skupina A

Slovensko - Fínsko 5:2

Góly: 15. Klema (Dubeň, Stümpel), 18. Stümpel (Martinusík, Salajka), 25. Straka (Korbáš), 37. Benko (Mikula, I. Gajdoš), 42. Klema (Straka, Korbáš) – 26. Mäenalanen (A. Herpin), 38. Mourujärvi (Jokirinne, Jeskanen)

Rozhodcovia: Robertson (Kan.), Rybon (Švaj.), vylúčenia: 2:3 na 2 min., presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0.

Slovenskí hokejbalisti zaznamenali tretie víťazstvo na 15. svetovom šampionáte v Česku.

Po triumfoch nad Švajčiarskom (3:1) a USA (4:0) triumfovali vo štvrtok večer nad Fínskom 5:2.

Na konte majú aj dve prehry, s Kanadou 2:5 a s domácim Českom 2:3 po samostatných nájazdoch.

V tabuľke skončili na 3. mieste a v piatkovom štvrťfinále ich o 10:15 h čakajú opäť Fíni. Osmičku semifinalistov doplnili z B-skupiny India a Veľká Británia.

Tabuľka MS v hokejbale 2026

Poradie

Tím

Zápasy

V

VP

PP

P

Skóre

Body

1.

Česko

5

4

1

0

0

30:14

14

2.

Kanada

5

4

0

0

1

24:11

12

3.

Slovensko

5

3

0

1

1

16:11

10

4.

USA

5

2

0

0

3

10:10

6

5.

Švajčiarsko

5

1

0

0

4

11:22

3

6.

Fínsko

5

0

0

0

5

10:33

0

Hokejbal

    Hokejbalisti Slovenska
    Hokejbalisti Slovenska
    Slovenskí hokejbalisti dominovali nad severským súperom, na MS slávia tretiu výhru
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