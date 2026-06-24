Slovenskí hokejbalisti dominovali nad severským súperom, na MS slávia tretiu výhru

MS v hokejbale 2026 - skupina A
Slovensko - Fínsko 5:2
Góly: 15. Klema (Dubeň, Stümpel), 18. Stümpel (Martinusík, Salajka), 25. Straka (Korbáš), 37. Benko (Mikula, I. Gajdoš), 42. Klema (Straka, Korbáš) – 26. Mäenalanen (A. Herpin), 38. Mourujärvi (Jokirinne, Jeskanen)
Rozhodcovia: Robertson (Kan.), Rybon (Švaj.), vylúčenia: 2:3 na 2 min., presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0.
Slovenskí hokejbalisti zaznamenali tretie víťazstvo na 15. svetovom šampionáte v Česku.
- ONLINE: Slovensko - Fínsko, MS v hokejbale 2026 (skupina A)
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Po triumfoch nad Švajčiarskom (3:1) a USA (4:0) triumfovali vo štvrtok večer nad Fínskom 5:2.
Na konte majú aj dve prehry, s Kanadou 2:5 a s domácim Českom 2:3 po samostatných nájazdoch.
V tabuľke skončili na 3. mieste a v piatkovom štvrťfinále ich o 10:15 h čakajú opäť Fíni. Osmičku semifinalistov doplnili z B-skupiny India a Veľká Británia.
Tabuľka MS v hokejbale 2026
Poradie
Tím
Zápasy
V
VP
PP
P
Skóre
Body
1.
Česko
5
4
1
0
0
30:14
14
2.
Kanada
5
4
0
0
1
24:11
12
3.
Slovensko
5
3
0
1
1
16:11
10
4.
USA
5
2
0
0
3
10:10
6
5.
Švajčiarsko
5
1
0
0
4
11:22
3
6.
Fínsko
5
0
0
0
5
10:33
0