ONLINE: Slovensko - Fínsko dnes, MS v hokejbale 2026 LIVE (skupina A)

Slovenskí hokejbalisti dnes hrajú proti Fínsku svoj piaty zápas v skupine A na MS v hokejbale 2026.
Hokejbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Slovensko - Fínsko dnes (hokejbal, MS, skupina A, výsledky, streda, NAŽIVO)
Majstrovstvá sveta mužov Skupina A 2025/2026
24.06.2026 o 20:00
5. kolo
Slovensko
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Fínsko
Prenos
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 20:00. Prajem pekný večer pri sledovaní prenosu z hokejbalových MS mužov v Ostrave. Slovenskí hokejbalisti dnes vyzvú výber Fínska. Fíni začali turnaj zápasom proti domácemu Česku. Po výbornom výkone napokon prehrali 6:8. Fíni následne prehrali vysoko proti Švajčiarsku 1:6. Vysoko prehrali aj s USA 0:8. Suomi nedokázali poraziť ani Kanadu, s ktorou prehrali 1:6. Na konte majú teda 0 bodov. Slováci sú na tom podstatne lepšie. Turnaj začali víťazstvom 3:1 nad Švajčiarskom. Následne zdolali USA 4:0. Prehrali vyrovnaný zápas s Kanadou 2:5 a následne podľahli českému výber 2:3 po nájazdoch. Slovensko je dnes jasným favoritom.
Tabuľka MS v hokejbale 2026
Poradie
Tím
Zápasy
V
VP
PP
P
Skóre
Body
1.
Česko
4
3
1
0
0
29:14
11
2.
Kanada
4
3
0
0
1
19:10
9
3.
Slovensko
4
2
0
1
1
11:9
7
4.
USA
3
1
0
0
2
9:9
3
5.
Švajčiarsko
3
1
0
0
2
10:16
3
6.
Fínsko
4
0
0
0
4
8:28
0