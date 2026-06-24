ONLINE: Slovensko - Fínsko dnes, MS v hokejbale 2026 LIVE (skupina A)

Slovensko - Fínsko: Online prenos zo skupinového zápasu MS v hokejbale 2026.
Slovensko - Fínsko: Online prenos zo skupinového zápasu MS v hokejbale 2026. (Autor: Sportnet)
Sportnet|24. jún 2026 o 17:00
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Sledujte spolu s nami ONLINE prenos zo zápasu MS v hokejbale 2026: Slovensko - Fínsko.

Slovenskí hokejbalisti dnes hrajú proti Fínsku svoj piaty zápas v skupine A na MS v hokejbale 2026.

Hokejbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: Slovensko - Fínsko dnes (hokejbal, MS, skupina A, výsledky, streda, NAŽIVO)

Majstrovstvá sveta mužov Skupina A 2025/2026
24.06.2026 o 20:00
5. kolo
Slovensko
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Fínsko
Prenos
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 20:00. Prajem pekný večer pri sledovaní prenosu z hokejbalových MS mužov v Ostrave. Slovenskí hokejbalisti dnes vyzvú výber Fínska. Fíni začali turnaj zápasom proti domácemu Česku. Po výbornom výkone napokon prehrali 6:8. Fíni následne prehrali vysoko proti Švajčiarsku 1:6. Vysoko prehrali aj s USA 0:8. Suomi nedokázali poraziť ani Kanadu, s ktorou prehrali 1:6. Na konte majú teda 0 bodov. Slováci sú na tom podstatne lepšie. Turnaj začali víťazstvom 3:1 nad Švajčiarskom. Následne zdolali USA 4:0. Prehrali vyrovnaný zápas s Kanadou 2:5 a následne podľahli českému výber 2:3 po nájazdoch. Slovensko je dnes jasným favoritom.

Tabuľka MS v hokejbale 2026

Poradie

Tím

Zápasy

V

VP

PP

P

Skóre

Body

1.

Česko

4

3

1

0

0

29:14

11

2.

Kanada

4

3

0

0

1

19:10

9

3.

Slovensko

4

2

0

1

1

11:9

7

4.

USA

3

1

0

0

2

9:9

3

5.

Švajčiarsko

3

1

0

0

2

10:16

3

6.

Fínsko

4

0

0

0

4

8:28

0

Hokejbal

    Slovensko - Fínsko: Online prenos zo skupinového zápasu MS v hokejbale 2026.online
    Slovensko - Fínsko: Online prenos zo skupinového zápasu MS v hokejbale 2026.online
    ONLINE: Slovensko - Fínsko dnes, MS v hokejbale 2026 LIVE (skupina A)
    dnes 17:00
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