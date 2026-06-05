VIDEO: Pekarík nastúpil ako kapitán a vyrovnal Hamšíkov rekord. Košice tlieskali postojačky

Posledné striedanie Pekaríka.
Posledné striedanie Pekaríka. (Autor: Slovenský futbalový zväz﻿)
TASR|5. jún 2026 o 19:14
ShareTweet0

Na trávniku ho v 22. minúte vystriedal Hugo Pavek.

Slovenský futbalista Peter Pekarík odohral úvodných 22. minút zápasu proti Čiernej Hore, po ktorých sa za mohutných ovácií Košickej futbalovej arény rozlúčil s najcennejším dresom.

Slovenský tím priviedol na trávnik v pozícii kapitána a piatkový prípravný duel sa stal pre neho nezabudnuteľným aj tým, že hymnu zaspievala jeho manželka Lujza.

Na trávniku ho v 22. minúte vystriedal Hugo Pavek, kapitánsku pásku si prevzal Ondrej Duda.

Pre 39-ročného obrancu to bol 138. zápas v reprezentácii a vyrovnal sa tým rekordérovi Marekovi Hamšíkovi.

VIDEO: Rozlúčka Pekaríka s reprezentáciou

Pekarík dostal od vedenia Slovenského futbalového dresu aj pamätný dres s číslom 2. Z trávnika odišiel za stavu 1:0. Slovenský tím sa ujal vedenia v 4. minúte zásluhou Róberta Boženíka.

Reprezentácie

Posledné striedanie Pekaríka.
Posledné striedanie Pekaríka.
VIDEO: Pekarík nastúpil ako kapitán a vyrovnal Hamšíkov rekord. Košice tlieskali postojačky
dnes 19:14
Nachádzate sa tu:
Domov»Futbal»Reprezentácie»VIDEO: Pekarík nastúpil ako kapitán a vyrovnal Hamšíkov rekord. Košice tlieskali postojačky