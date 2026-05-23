Dánsko sa dočkalo prvého víťazstva na MS, Slovinsku nedalo žiadnu šancu

MS v hokeji 2026 - skupina B
Dánsko - Slovinsko 4:0 (0:0, 2:0, 2:0)
Góly: 35. Blichfeld (Aagaard, Olesen), 39. Russell (Bruggisser, Aagaard), 59. Russell (Aagaard, Olesen), 60. Aagaard (Russell, Olesen)
Rozhodcovia: Bjork (Švéd.), Hronský (SR) – Niittyla (Fín.), Sostumoen (Nór.), vylúčení: 3:1 na 2 min., presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0
Diváci: 4604
Dánsko: Sögaard – Bruggisser, Jensen Aabo, Larsen, A. Koch, Setkov, Lauridsen, Andersen – Aagaard, Russell, Olesen – Poulsen, True, Blichfeld – From, Kjär, Storm – Scheel, Wejse, Madsen – Schultz
Slovinsko: Horák – Goličič, Gregorc, Čosič, Štebih, Magovac, Crnovič, Perčič – Sabolič, Török, Makovec – Jezovšek, Maver, Ograjenšek – Kuralt, Tičar, Drozg – Sitar, Beričič, Langus – Simšič
Dánsko si pripísalo premiérové víťazstvo na MS v hokeji 2026 vo Švajčiarsku. V zápase B-skupiny zdolalo Slovinsko 4:0 a do tabuľky si pripísalo prvé body
- Informácie o MS v hokeji 2026 (prehľad)
- ONLINE: Dánsko - Slovinsko dnes, skupina B na MS v hokeji 2026
Dáni rozhodli o tom najmä v druhej tretine, v ktorej strelili dva góly. Jedným z dvojice hlavných rozhodcov bol Slovák Tomáš Hronský.
Tím zo severu Európy nastúpi na ďalší zápas v nedeľu 24. mája od 16.20 h proti Taliansku, Slovinci proti rovnakému súperovi o deň neskôr o 20.20 h.
Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.
Tabuľka: Skupina B
Priebeh zápasu Dánsko - Slovinsko na MS v hokeji 2026
I. tretina:
Prvá tretina sa niesla v znamení prevahy Slovincov. Tí mali prvé šance a po strele Makoveca v presilovke sa tešili aj z gólu. Ten však arbitri neuznali po vzhliadnutí videa, keďže slovinský útočník poslal puk do bránky kopnutím.
Ďalšiu šancu mal Drozg a strela Čosiča skončila iba na žŕdke.
V druhej tretine Dáni zlepšili hru a výsledkom boli dva góly do siete Horáka. Najskôr sa presadil Joachim Blichfeld v presilovke a po ňom aj Patrick Russell.
III. tretina:
V tretej tretine si už Dáni víťazstvo nenechali vziať, potvrdili ho ďalšími dvoma gólmi.
Program MS v hokeji 2026 - sobota, 23. mája
| Skupina B
| Skupina A
| Skupina B
| Skupina A
| Skupina B
| Skupina A