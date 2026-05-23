    Dánsko na MS v hokeji 2026
    Dánsko
    MS v hokeji 2026
    23.05.2026, Skupina B
    4 - 0
    0:0, 2:0, 2:0
    Slovinsko na MS v hokeji 2026
    Slovinsko
    Dánsko sa dočkalo prvého víťazstva na MS, Slovinsku nedalo žiadnu šancu

    Dánsky hráč Mathias From (vľavo) bojuje o puk so slovinským brankárom Lukášom Horákom
    Dánsky hráč Mathias From (vľavo) bojuje o puk so slovinským brankárom Lukášom Horákom (Autor: TASR/Keystone via AP)
    Sportnet, TASR|23. máj 2026 o 14:30
    Dánsko dnes zdolalo Slovinsko v skupine B na MS v hokeji 2026. Pozrite si priebeh, výsledok, tabuľku a góly.

    MS v hokeji 2026 - skupina B

    Dánsko - Slovinsko 4:0 (0:0, 2:0, 2:0)

    Góly: 35. Blichfeld (Aagaard, Olesen), 39. Russell (Bruggisser, Aagaard), 59. Russell (Aagaard, Olesen), 60. Aagaard (Russell, Olesen)

    Rozhodcovia: Bjork (Švéd.), Hronský (SR) – Niittyla (Fín.), Sostumoen (Nór.), vylúčení: 3:1 na 2 min., presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0

    Diváci: 4604

    Dánsko: Sögaard – Bruggisser, Jensen Aabo, Larsen, A. Koch, Setkov, Lauridsen, Andersen – Aagaard, Russell, Olesen – Poulsen, True, Blichfeld – From, Kjär, Storm – Scheel, Wejse, Madsen – Schultz

    Slovinsko: Horák – Goličič, Gregorc, Čosič, Štebih, Magovac, Crnovič, Perčič – Sabolič, Török, Makovec – Jezovšek, Maver, Ograjenšek – Kuralt, Tičar, Drozg – Sitar, Beričič, Langus – Simšič

    Dánsko si pripísalo premiérové víťazstvo na MS v hokeji 2026 vo Švajčiarsku. V zápase B-skupiny zdolalo Slovinsko 4:0 a do tabuľky si pripísalo prvé body

    Dáni rozhodli o tom najmä v druhej tretine, v ktorej strelili dva góly. Jedným z dvojice hlavných rozhodcov bol Slovák Tomáš Hronský.

    Tím zo severu Európy nastúpi na ďalší zápas v nedeľu 24. mája od 16.20 h proti Taliansku, Slovinci proti rovnakému súperovi o deň neskôr o 20.20 h.

    Fotogaléria zo zápasu Dánsko - Slovinsko na MS v hokeji 2026 (skupina B)
    Dánsky hráč Patrick Russell (druhý sprava) strieľa druhý gól počas zápasu základnej B-skupiny Dánsko - Slovinsko na MS v ľadovom hokeji vo Fribourgu
    Slovinský hráč Marcel Mahkovec(vľavo) sa pokúša skórovať cez dánskeho brankára Madsa Sogaarda počas zápasu základnej B-skupiny Dánsko - Slovinsko na MS v ľadovom hokeji vo Fribourgu
    Dánsky hráč Mathias From (vľavo) bojuje o puk so slovinským brankárom Lukášom Horákom počas zápasu základnej B-skupiny Dánsko - Slovinsko na MS v ľadovom hokeji vo Fribourgu
    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    Tabuľka: Skupina B

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    Vp
    Pp
    P
    Skóre
    B
    1
    KanadaKanadaCAN
    5
    4
    1
    0
    0
    25:10
    14
    2
    SlovenskoSlovenskoSVK
    4
    3
    1
    0
    0
    16:7
    11
    3
    ČeskoČeskoCZE
    4
    3
    0
    1
    0
    13:8
    10
    4
    ŠvédskoŠvédskoSWE
    5
    3
    0
    0
    2
    21:11
    9
    5
    NórskoNórskoNOR
    4
    2
    0
    1
    1
    14:8
    7
    6
    DánskoDánskoDEN
    5
    1
    0
    0
    4
    9:20
    3
    7
    SlovinskoSlovinskoSVN
    6
    0
    1
    1
    4
    8:24
    3
    8
    TalianskoTalianskoITA
    5
    0
    0
    0
    5
    2:20
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body

    Priebeh zápasu Dánsko - Slovinsko na MS v hokeji 2026

    I. tretina:

    Prvá tretina sa niesla v znamení prevahy Slovincov. Tí mali prvé šance a po strele Makoveca v presilovke sa tešili aj z gólu. Ten však arbitri neuznali po vzhliadnutí videa, keďže slovinský útočník poslal puk do bránky kopnutím.

    Ďalšiu šancu mal Drozg a strela Čosiča skončila iba na žŕdke.

    V druhej tretine Dáni zlepšili hru a výsledkom boli dva góly do siete Horáka. Najskôr sa presadil Joachim Blichfeld v presilovke a po ňom aj Patrick Russell.

    III. tretina:

    V tretej tretine si už Dáni víťazstvo nenechali vziať, potvrdili ho ďalšími dvoma gólmi.

    Program MS v hokeji 2026 - sobota, 23. mája

    23.05. 12:20
    | Skupina B
    23.05. 12:20
    | Skupina A
    Lotyšsko na MS v hokeji 2026
    Lotyšsko
    4 - 2
    USA na MS v hokeji 2026
    USA
    Swiss Life Arena
    Joj
    23.05. 16:20
    | Skupina B
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    vs.
    Česko na MS v hokeji 2026
    Česko
    Fribourg BCF Arena
    Joj Šport
    23.05. 16:20
    | Skupina A
    Švajčiarsko na MS v hokeji 2026
    Švajčiarsko
    vs.
    Maďarsko na MS v hokeji 2026
    Maďarsko
    Swiss Life Arena
    Joj Šport
    23.05. 20:20
    | Skupina B
    Nórsko na MS v hokeji 2026
    Nórsko
    vs.
    Švédsko na MS v hokeji 2026
    Švédsko
    Fribourg BCF Arena
    Joj Plus
    23.05. 20:20
    | Skupina A
    Rakúsko na MS v hokeji 2026
    Rakúsko
    vs.
    Nemecko na MS v hokeji 2026
    Nemecko
    Swiss Life Arena

    Országh verí Hlavajovi. Zostavy zápasu Slovensko - Česko na MS v hokeji 2026
    dnes 15:10
