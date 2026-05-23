VIDEO: Pozrite si zostrih zápasu Lotyšsko - USA na MS v hokeji 2026

Hokejový výber USA na svetovom šampionáte opäť zaváhal, keď v sobotňajšom zápase A-skupiny podľahol Lotyšsku 2:4. Pre úradujúcich majstrov sveta ide už o tretiu prehru na turnaji, kvôli čomu klesli s piatimi bodmi na piatu priečku.
Na postupovú štvrtú pozíciu poskočili práve ich sobotňajší premožitelia. Hlavnou hviezdou zápasu bol lotyšský brankár Kristers Gudlevskis, ktorý zlikvidoval až 46 amerických striel.
Zámorský tím sa pokúsi napraviť si chuť v pondelok o 16.20 h proti Maďarsku. Lotyšov čaká zápas hneď v nedeľu v rovnakom čase proti Veľkej Británii.
VIDEO: Zostrih zápasu Lotyšsko - USA na MS v hokeji 2026
Hoci Američania v prvej tretine prestrieľali súpera 18:0, paradoxne inkasovali. V 9. minúte poslal Lotyšsko do vedenia Egle po asistencii Dzierkalsa.
Obhajcovia trofeje vyrovnali v druhej tretine, keď presilovkovú kombináciu zakončil úspešným tečom Matthew Tkachuk, pre ktorého to bol premiérový gól na MS.
V záverečnej dvadsaťminútovke vrátil Lotyšom tesný náskok Smirnovs po akcii Vilmanisa. Americký tlak v závere priniesol drámu. Pri hre bez brankára najskôr inkasovali na 1:3, no vzápätí dokázali znížiť na rozdiel jediného gólu.
Definitívnu bodku za zápasom však dal gólom do opustenej bránky Vilmanis, ktorý duel uzavrel s tromi kanadskými bodmi (2+1).
Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.