    Lotyšsko na MS v hokeji 2026
    Lotyšsko
    MS v hokeji 2026
    23.05.2026, Skupina A
    4 - 2
    1:0, 0:1, 3:1
    USA na MS v hokeji 2026
    USA
    PrehľadOnline prenosSumárVideo

    VIDEO: Pozrite si zostrih zápasu Lotyšsko - USA na MS v hokeji 2026

    Momentka zo zápasu Lotyšsko - USA
    Fotogaléria (7)
    Momentka zo zápasu Lotyšsko - USA (Autor: TASR/Keystone via AP)
    Sportnet|23. máj 2026 o 15:26
    ShareTweet0

    Video, zostrih a góly zo zápasu Lotyšsko - USA skupiny A na MS v hokeji 2026.

    Hokejový výber USA na svetovom šampionáte opäť zaváhal, keď v sobotňajšom zápase A-skupiny podľahol Lotyšsku 2:4. Pre úradujúcich majstrov sveta ide už o tretiu prehru na turnaji, kvôli čomu klesli s piatimi bodmi na piatu priečku.

    Na postupovú štvrtú pozíciu poskočili práve ich sobotňajší premožitelia. Hlavnou hviezdou zápasu bol lotyšský brankár Kristers Gudlevskis, ktorý zlikvidoval až 46 amerických striel.

    Zámorský tím sa pokúsi napraviť si chuť v pondelok o 16.20 h proti Maďarsku. Lotyšov čaká zápas hneď v nedeľu v rovnakom čase proti Veľkej Británii.

    VIDEO: Zostrih zápasu Lotyšsko - USA na MS v hokeji 2026

    Hoci Američania v prvej tretine prestrieľali súpera 18:0, paradoxne inkasovali. V 9. minúte poslal Lotyšsko do vedenia Egle po asistencii Dzierkalsa.

    Obhajcovia trofeje vyrovnali v druhej tretine, keď presilovkovú kombináciu zakončil úspešným tečom Matthew Tkachuk, pre ktorého to bol premiérový gól na MS.

    V záverečnej dvadsaťminútovke vrátil Lotyšom tesný náskok Smirnovs po akcii Vilmanisa. Americký tlak v závere priniesol drámu. Pri hre bez brankára najskôr inkasovali na 1:3, no vzápätí dokázali znížiť na rozdiel jediného gólu.

    Definitívnu bodku za zápasom však dal gólom do opustenej bránky Vilmanis, ktorý duel uzavrel s tromi kanadskými bodmi (2+1).

    Fotogaléria zo zápasu Lotyšsko - USA na MS v hokeji 2026 (skupina A)
    Momentka zo zápasu Lotyšsko - USA na MS v hokeji 2026
    Americký hráč Ryan Leonard (vľavo) sa pokúša skórovať počas zápasu základnej A-skupiny Lotyšsko - USA na MS v ľadovom hokeji v Zürichu
    Americký hráč Paul Cotter (vľavo) bojuje o puk s Lotyšom Artursom Andzansom (vpravo) a brankárom Kristersom Gudlevskisom (uprostred) počas zápasu základnej A-skupiny Lotyšsko - USA na MS v ľadovom hokeji v Zürichu
    Lavička USA v zápase s Lotyšskom
    7 fotografií
    Tréner americkej hokejovej reprezentácie Don GranatoLotyšský hráč Haralds Egle oslavuje po tom, ako strelil úvodný gól počas zápasu základnej A-skupiny Lotyšsko - USA na MS v ľadovom hokeji v ZürichuAmerický hráč James Hagens (vpravo) bojuje o puk s Lotyšom Kristapsom Zilem počas zápasu základnej A-skupiny Lotyšsko - USA na MS v ľadovom hokeji v Zürichu

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    Tabuľka: Skupina A na MS v hokeji 2026

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    Vp
    Pp
    P
    Skóre
    B
    1
    ŠvajčiarskoŠvajčiarskoSUI
    5
    5
    0
    0
    0
    26:5
    15
    2
    FínskoFínskoFIN
    5
    5
    0
    0
    0
    24:5
    15
    3
    RakúskoRakúskoAUT
    4
    3
    0
    0
    1
    12:14
    9
    4
    LotyšskoLotyšskoLAT
    5
    2
    0
    0
    3
    10:16
    6
    5
    USAUSAUSA
    5
    1
    1
    0
    3
    14:17
    5
    6
    NemeckoNemeckoGER
    5
    1
    0
    1
    3
    11:17
    4
    7
    MaďarskoMaďarskoHUN
    4
    1
    0
    0
    3
    10:14
    3
    8
    Veľká BritániaVeľká BritániaGBR
    5
    0
    0
    0
    5
    4:23
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body

    Majstrovstvá sveta v hokeji 2026

    MS v hokeji 2026

    MS v hokeji 2026

    Momentka zo zápasu Lotyšsko - USA
    Momentka zo zápasu Lotyšsko - USA
    VIDEO: Pozrite si zostrih zápasu Lotyšsko - USA na MS v hokeji 2026
    dnes 15:26
    MS v hokeji 2026

    MS v hokeji 2026

    Momentka zo zápasu Lotyšsko - USA
    Momentka zo zápasu Lotyšsko - USA
    VIDEO: Pozrite si zostrih zápasu Lotyšsko - USA na MS v hokeji 2026
    dnes 15:26
    Nachádzate sa tu:
    Domov»MS v hokeji 2026»VIDEO: Pozrite si zostrih zápasu Lotyšsko - USA na MS v hokeji 2026