    Dánsko na MS v hokeji 2026
    Dánsko
    MS v hokeji 2026
    23.05.2026, Skupina B
    4 - 0
    0:0, 2:0, 2:0
    Slovinsko na MS v hokeji 2026
    Slovinsko
    VIDEO: Pozrite si zostrih zápasu Dánsko - Slovinsko na MS v hokeji 2026

    Slovinský hráč Marcel Mahkovec (vľavo) sa pokúša skórovať cez dánskeho brankára Madsa Sogaarda
    Slovinský hráč Marcel Mahkovec (vľavo) sa pokúša skórovať cez dánskeho brankára Madsa Sogaarda (Autor: TASR/Keystone via AP)
    Sportnet|23. máj 2026 o 15:22
    Video, zostrih a góly zo zápasu Dánsko - Slovinsko skupiny B na MS v hokeji 2026.

    Dánska hokejová reprezentácia si na svetovom šampionáte vo Švajčiarsku pripísala do tabuľky prvé tri body.

    V sobotňajšom stretnutí si poradila so Slovinskom presvedčivo 4:0, pričom základ svojho úspechu položila v prostrednej časti hry, kde skórovala dvakrát.

    Na priebeh duelu dohliadal z pozície hlavného rozhodcu aj Slovák Tomáš Hronský.

    Slovinci sa najbližšie predstavia v akcii v pondelok 25. mája o 20.20 h, kedy ich preverí Taliansko. Taliani budú súperom aj pre dánsky výber, no ten s nimi nastúpi na zápas už v nedeľu 24. mája o 16.20 h.

    V úvodnom dejstve mali herne navrch hokejisti Slovinska. Vypracovali si úvodné príležitosti a počas početnej výhody po zakončení Makoveca dokonca dostali puk do siete.

    Radosť im však prekazil videorozhodca – opakované zábery odhalili, že slovinský zakončovateľ dopravil puk za bránkovú čiaru úmyselným kopnutím. V ďalších šanciach neuspel Drozg a Čosič trafil iba konštrukciu bránky.

    Dáni v druhej tretine preradili na vyšší rýchlostný stupeň a brankára Horáka prekonali hneď dvakrát. Skóre stretnutia otvoril v presilovej hre Joachim Blichfeld a na neho nadviazal Patrick Russell.

    V záverečnej dvadsaťminútovke už dánsky tím drámu nepripustil a triumf spečatil ďalšími dvoma presnými zásahmi.

    Fotogaléria zo zápasu Dánsko - Slovinsko na MS v hokeji 2026 (skupina B)
    Dánsky hráč Patrick Russell (druhý sprava) strieľa druhý gól počas zápasu základnej B-skupiny Dánsko - Slovinsko na MS v ľadovom hokeji vo Fribourgu
    Slovinský hráč Marcel Mahkovec(vľavo) sa pokúša skórovať cez dánskeho brankára Madsa Sogaarda počas zápasu základnej B-skupiny Dánsko - Slovinsko na MS v ľadovom hokeji vo Fribourgu
    Dánsky hráč Mathias From (vľavo) bojuje o puk so slovinským brankárom Lukášom Horákom počas zápasu základnej B-skupiny Dánsko - Slovinsko na MS v ľadovom hokeji vo Fribourgu
    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    Tabuľka: Skupina B na MS v hokeji 2026

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    Vp
    Pp
    P
    Skóre
    B
    1
    KanadaKanadaCAN
    5
    4
    1
    0
    0
    25:10
    14
    2
    SlovenskoSlovenskoSVK
    4
    3
    1
    0
    0
    16:7
    11
    3
    ČeskoČeskoCZE
    4
    3
    0
    1
    0
    13:8
    10
    4
    ŠvédskoŠvédskoSWE
    5
    3
    0
    0
    2
    21:11
    9
    5
    NórskoNórskoNOR
    4
    2
    0
    1
    1
    14:8
    7
    6
    DánskoDánskoDEN
    5
    1
    0
    0
    4
    9:20
    3
    7
    SlovinskoSlovinskoSVN
    6
    0
    1
    1
    4
    8:24
    3
    8
    TalianskoTalianskoITA
    5
    0
    0
    0
    5
    2:20
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body

    Majstrovstvá sveta v hokeji 2026

    MS v hokeji 2026

    Momentka zo zápasu Lotyšsko - USA
    VIDEO: Pozrite si zostrih zápasu Lotyšsko - USA na MS v hokeji 2026
    dnes 15:26
    dnes 15:26
