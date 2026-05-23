VIDEO: Pozrite si zostrih zápasu Dánsko - Slovinsko na MS v hokeji 2026

Dánska hokejová reprezentácia si na svetovom šampionáte vo Švajčiarsku pripísala do tabuľky prvé tri body.
V sobotňajšom stretnutí si poradila so Slovinskom presvedčivo 4:0, pričom základ svojho úspechu položila v prostrednej časti hry, kde skórovala dvakrát.
Na priebeh duelu dohliadal z pozície hlavného rozhodcu aj Slovák Tomáš Hronský.
Slovinci sa najbližšie predstavia v akcii v pondelok 25. mája o 20.20 h, kedy ich preverí Taliansko. Taliani budú súperom aj pre dánsky výber, no ten s nimi nastúpi na zápas už v nedeľu 24. mája o 16.20 h.
V úvodnom dejstve mali herne navrch hokejisti Slovinska. Vypracovali si úvodné príležitosti a počas početnej výhody po zakončení Makoveca dokonca dostali puk do siete.
Radosť im však prekazil videorozhodca – opakované zábery odhalili, že slovinský zakončovateľ dopravil puk za bránkovú čiaru úmyselným kopnutím. V ďalších šanciach neuspel Drozg a Čosič trafil iba konštrukciu bránky.
Dáni v druhej tretine preradili na vyšší rýchlostný stupeň a brankára Horáka prekonali hneď dvakrát. Skóre stretnutia otvoril v presilovej hre Joachim Blichfeld a na neho nadviazal Patrick Russell.
V záverečnej dvadsaťminútovke už dánsky tím drámu nepripustil a triumf spečatil ďalšími dvoma presnými zásahmi.
