ONLINE: Slovensko - Belgicko dnes, MS vo volejbale žien LIVE (skupina B)

PHUKET. Slovensko a Belgicko dnes hrajú svoj druhý zápas na MS vo volejbale žien 2025, ktoré sa konajú v Thajsku.
Slovenky už odohrali prvý zápase na turnaji. Hoci im proti favorizovanému súperovi nechýbala snaha, prehrali 0:3. Begličanky si rovnako presvedčivo poradili s Kubou.
Na šampionáte figurujú v skupine B s Talianskom, Belgickom a Kubou.
ONLINE PRENOS: Slovensko - Belgicko dnes (MS vo volejbale žien 2025 LIVE, skupina B, nedeľa, naživo, výsledky)
Majstrovstvá sveta žen Skupina B 2025/2026
24.08.2025 o 15:30
Belgicko
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Slovensko
Prajem pekný deň pri sledovaní druhého vystúpenia slovenských volejbalistiek na MS v Thajsku. Dnes si to rozdajú so súperkami z Belgicka.
Slovenské reprezentantky otvorili šampionát zápasom proti veľkým favoritkám z Talianska. Dokázali im vzdorovať len v prvom sete. Následne Talianky ovládli hru a zvíťazili jasne 3:0. Dnes majú proti sebe protivníka z Belgicka. Belgičanky začali šampionát zápasom s Kubou a nenechali nič na náhodu. Zvládli ho presvedčivo. Zvíťazili 3:0. Dnes to teda bude mimoriadne dôležitý zápas pre naše dievčatá. Ak pomýšľajú na postup dnes by mali zvíťaziť.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 15:30.