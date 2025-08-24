ONLINE: Slovensko - Belgicko dnes, MS vo volejbale žien LIVE (skupina B)

Sportnet|24. aug 2025 o 12:30
Sledujte s nami ONLINE prenos zo zápasu skupiny B na MS vo volejbale žien 2025: Slovensko - Belgicko.

PHUKET. Slovensko a Belgicko dnes hrajú svoj druhý zápas na MS vo volejbale žien 2025, ktoré sa konajú v Thajsku.

Slovenky už odohrali prvý zápase na turnaji. Hoci im proti favorizovanému súperovi nechýbala snaha, prehrali 0:3. Begličanky si rovnako presvedčivo poradili s Kubou.

Na šampionáte figurujú v skupine B s Talianskom, Belgickom a Kubou.

Majstrovstvá sveta žen Skupina B 2025/2026
24.08.2025 o 15:30
Belgicko
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Slovensko
Prenos
Prajem pekný deň pri sledovaní druhého vystúpenia slovenských volejbalistiek na MS v Thajsku. Dnes si to rozdajú so súperkami z Belgicka.

Slovenské reprezentantky otvorili šampionát zápasom proti veľkým favoritkám z Talianska. Dokázali im vzdorovať len v prvom sete. Následne Talianky ovládli hru a zvíťazili jasne 3:0. Dnes majú proti sebe protivníka z Belgicka. Belgičanky začali šampionát zápasom s Kubou a nenechali nič na náhodu. Zvládli ho presvedčivo. Zvíťazili 3:0. Dnes to teda bude mimoriadne dôležitý zápas pre naše dievčatá. Ak pomýšľajú na postup dnes by mali zvíťaziť.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 15:30.

Tabuľka skupiny B

Volejbal

Volejbal

    dnes 12:30
