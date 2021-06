Okolo Slovákov prebehol rýchlik. Meno najrýchlejšieho veľa naznačí

Futbalisti Slovenska sa v stredu rozlúčili s majstrovstvami Európy , keď nepostúpili zo svojej základnej skupiny. Jedným z hlavných dôvodov je to, že rýchlostne za súpermi nestíhali. Pôsobil často spomalene.

„Mnohí hráči, ktorí boli konkurencieschopní v rámci európskeho futbalu pred troma rokmi, už nestíhajú. Síce sa nezhoršili, ale prešiel okolo nich rýchlik. Už nie sú schopní sa individuálne presadiť, dostávať sa do prečíslenia či šancí,“ dodal Uzlík.

Zo Slovákom sa dostal do prvej stovky iba jediný. Krajný obranca Tomáš Hubočan skončil na 94. mieste s rýchlosťou 30,8 kilometra za hodinu. Alarmujúce je, že ide o najstaršieho hráča, ktorý na jeseň oslávi tridsaťšesť rokov.

"Úspešnosť mužstva je dnes jednoznačne podložená atletickým výkonom. Počet gólových príležitostí je priamo úmerne závislý od atletickej výkonnosti mužstva. Platí to o každej lige. Ešte som nenarazil na tím, kde by to bolo inak,“ doplnil Uzlík.

V štatistike najvytrvalejších futbalistov ME dominujú Česi. Druhý Tomáš Souček nabehol 35,1 kilometra, piaty je Vladimír Coufal 33,6 kilometra.

Ako sú na tom najlepší Slováci?

Juraj Kucka nabehal 32 kilometrov, Marek Hamšík 31,2 km.

