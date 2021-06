Španielski stopéri by pokojne mohli ísť do mesta na corridu, vraví Borbély

Slovenská reprezentácia nepostúpila zo skupiny na majstrovstvách Európy vo futbale. V poslednom zápase podľahli zverenci Štefana Tarkoviča Španielsku vysoko 0:5. Kde vidí príčiny debakla a aké kroky teraz očakáva zo strany kompetentných? Aj o tom pre Sportnet hovoril známy tréner a futbalový expert LADISLAV BORBÉLY. Slovenská reprezentácia ako jediný účastník šampionátu inkasovala v jednom zápase až päť gólov. Čo na to hovoríte? Prirodzené zákonitosti pravdepodobnosti hovoria, že niektoré mužstvá prehrajú 0:1, ďalšie 0:3 a niektoré možno aj 0:8. V tomto nevidím nič špeciálne. Skôr by sme sa zamyslieť nad tým, prečo sme prehrali, čo bolo príčinou tohto výsledku a čo s tým robiť.

Výsledok samozrejme predstavuje určitú deklasáciu, zrkadlí sa v tom aj slovenská futbalová realita, a je aj trošku krutý. Podstatné je, aby sme to neriešili tak, ako to na Slovensku zvykneme riešiť: Poďme, rýchlo odvolajme trénera, odvolajme maséra!

Ladislav Borbély. (Autor: TASR)

Čo by bolo podľa vás adekvátna reakcia? Musíme si konečne začať riešiť futbal systémovo. V našej krajine za posledných 10-12 rokov v tomto nenachádzame nejakú podporu štátu, ale verím a očakávam, že teraz sa to zmení. Bez súčinnosti štátu nemôžeme zlepšiť elementárne podmienky fungovania futbalu.

V prvom rade musíme zlepšiť úroveň klubového futbalu, aby naše kluby nekončili v európskych súťažiach v júli alebo začiatkom augusta. Prvý vážny krok je, aby sme dostali naše mužstvá aj do skupinovej fázy. Nemôžeme sa spoliehať len na limitovanú skupinu najlepších hráčov, ktorí hrajú v zahraničí. Naším momentálnym problémom je, že mnohí naši reprezentanti nenastupujú v základných zostavách. Tým utrpí aj ich výkonnosť a to sa prejaví aj na výkone reprezentácie. Išli sme hrať na EURO bez útoku. Jediný hráč, ktorý by možno zniesol kritériá, Ivan Schranz je zranený. Od čias Adama Nemca a Roba Vitteka nemáme hrotového útočníka. Tým pádom improvizujeme. A zistíme, že táto improvizácia nie je na medzinárodnej úrovni dostačujúca.

Slovensko sa rozlúčilo so šampionátom s troma bodmi. Čakali ste viac či menej? Ja by som pred šampionátom bol spokojný s dvoma bodmi za dve remízy: s Poľskom a so Švédskom. Kto čakal, že porazíme Španielov, je absolútny outsider futbalu a netreba ho brať vážne. Možno som očakával trochu dôstojnejšiu prehru s nimi, ale to je iná téma. Získali sme na turnaji tri body. Ja tvrdím, že sme splnili výkonnostný cieľ. Momentálne nemáme na to, aby sme boli medzi šestnásť najlepšími mužstvami Európy. To by musela parádne vystreliť motyka. Väčšina hráčov nehrá v základnej zostave vo svojom klube. Nosní hráči majú problémy, či už zdravotné, alebo majú tréningový deficit. To sa muselo prejaviť na výkonnosti. Z tohto pohľadu sú tri body absolútnym maximom tohto mužstva. Tento stav odzrkadľuje slovenskú futbalovú realitu. Kto to nepripustí, buď je romantik, alebo futbalovo hluchonemý.

Čo by malo teraz podľa vás nasledovať? Riešme systémové veci, nie personálne otázky. Skúsme pomôcť klubom, aby sme neboli totálne odkázaní len na legionárov. Lebo keď sa tí nedostanú do základnej zostavy v kluboch, tak máme isté herné problémy, ktoré tréner nemôže vyriešiť. Tréner určite nebude kázať hráčovi, aby z piatich-šiestich prihral súperovi, ani to, že mu za chrbtom zbieha súper a on sa má naňho vykašlať. Určite nepovie ofenzívnym krídelníkom, že nemajú brániť. A keď už reprezentačný tréner musí vysvetľovať, ako majú brániť, to už je iný problém. Osobne som presvedčený, že z dostupného materiálu vybral Štefan Tarkovič najlepších hráčov. Možno jeden, dvaja mohli byť iní, ale to nie je relevantné, lebo ide o hráčov, ktorí nemôžu ovplyvniť celkové účinkovanie tímu.

Kto zo slovenských reprezentantov podal podľa vás uspokojivý výkon na šampionáte? Mali sme tam len jedného excelentného hráča, Milana Škriniara, a ten nemal partnerov na hru. Jedno mužstvo tvorí jedenásť hráčov. My sme toľko teraz nemali. Mali sme iba niekoľkých hráčov, ktorí doplnili Škriniara, prípadne Martina Dúbravku. Ostatní nepriniesli nič, čo by sa priblížilo úrovni týchto dvoch. To je zásadný problém. To všetko vyplýva z toho, že tí futbalisti sú v kluboch iba doplnkovými hráčmi. Ich forma zákonite musí ísť dole.

Martin Dúbravka bol v bránke často bezmocný. (Autor: TASR)

Španieli v prvých dvoch stretnutiach v skupine E nepodali veľmi presvedčivé výkony. Prečo sa slovenským hráčom nepodarilo držať ich ďalej od vlastnej brány podobne ako to robili Poliaci či Švédi? Španieli ani proti nám nehrali až tak dobre, ako sa to môže zdať podľa výsledku. My sme im však v každom priestore ihriska nahrávali svojimi zlými hernými činnosťami, netaktickou pozičnou hrou. Neskoro sme dostupovali, nevedeli sme byť agresívni, hrali sme ďaleko od súpera. Videli sme zápasy, kde tieto veci fungovali, a zrazu, v tomto stretnutí nefungovali. Naši hráči povedali, že Švédi a Poliaci nám dali návod, ako na Španielov. Lenže okrem Škriniara a Dúbravku, keď si odmyslím jeho vlastný gól, pri ktorom podľahol kontrastu slnka a tieňa, ostatní ten návod nečítali. Ťažko tréner niečo ovplyvní, keď mu v mužstve zlyhá päť-sedem hráčov. To je potom pre trénera utrpenie a ťažko do toho vstupuje. Potom spraví štyri-päť zmien, ale ani jedna neprinesie na ihrisko nič! Toto nemôžeme pripísať na vrub trénera.

Iných hráčov jednoducho nemáme. Preto treba podporovať kluby. Keď nebudeme mať na Slovensku kluby, ktoré budú pravidelne hrávať v skupinovej fáze európskych pohárov, z čoho si potom budeme vyberať a z čoho sa budú dostávať hráči do zahraničia? Ďalší systémový krok musí smerovať k mládeži. Kvalitnú mládež nemôže trénovať tréner za päťsto eur! Potom je niekde chyba, potrebujeme zdroje.