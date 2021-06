Slováci boli priemerní a podpriemerní. Malú pochvalu si zaslúžia len dvaja

Brankár Newcastlu United nebol takou veľkou oporou. Jeho výkony boli rozpačité. Proti Poľsku bol neistý pri rozohrávke, so Španielmi inkasoval gól blbec. Aj pri penaltovom zákroku proti Švédom mohol reagovať lepšie. Predviedol však tri famózne zákroky.

So šampionátom sa rozlúčili vysokou prehrou 0:5 so Španielskom, keď na istotu postupu potrebovali bodovať.

BRATISLAVA. Mali výborný vstup do turnaja, keď zdolali Poľsko 2:1. V druhom zápase prehrali so Švédskom 0:1 gólom z penalty, ale nevypracovali si žiadnu šancu, dokonca ani nevystrelili na bránku.

Je zodpovedný a takticky vyzretý. Môže byť dobrým partnerom pre Milana Škriniara. Proti Poľsku a Švédsku to potvrdil.

Odohral celý zápas so Švédskom a časť duelu s Poľskom. Futbalovo vyzeral solídne, vedel aj podporiť útok.

Jakub Hromada - 5

Proti Poľsku predviedol perfektný výkon. Bol silný v defenzívnych súbojoch, po zisku lopty bol odvážny a sebavedomý.

So Švédmi nehral pre ťažkosti so svalom. A so Španielmi odohral slabučký zápas. Najskôr nešikovne fauloval Kokeho a pred druhým gólom neodkopol loptu.

Patrik Hrošovský – 3

Ako striedajúci hráč proti Poľsku mal defenzívne ťažkosti.

Proti Švédsku v prvom polčase ukázal, že je silný na lopte, bránil rozumne, bez faulov. V druhom polčase už nestíhal. Do jeho priestoru chodil útočník Isak, ktorého nevedel ubrániť.

Stanislav Lobotka – 2

Do turnaja naskočil až v poslednom zápase proti Španielsku. Odohral celý druhý polčas, v ktorom nepriniesol nič zo svojho umenia.

Potrebuje sa dať rýchlo dohromady – fyzicky i psychicky, aby sa do reprezentácie vrátil starý dobrý Lobotka, ktorý vie hrať futbal.