Tak bojazlivo nikto na ME nehral: Veľa ľudí si na nás teraz zgustne, priznal Škriniar

Tri body, tretie miesto v E-skupine pred Poľskom nemožno brať ako zlyhanie. Skôr naopak, prevýšilo to očakávania skeptikov.

SEVILLA, BRATISLAVA. To, že skončili futbalisti Slovenska svoje pôsobenie na majstrovstvách Európy už v základnej skupine, nie je žiadna tragédia.

Prvý zápas proti Poľsku dal nádej, že by mohli byť príjemným prekvapením turnaja. Bol to sebaklam. Záver ukázal možno až krutú realitu.

Bol to najlepší výkon Slovákov za posledné obdobie. Rozhodne najlepší pod vedením trénera Štefana Tarkoviča.

Už proti Švédom šli Slováci do zápasu značne dobití. Napriek veľkému úsiliu nestihli zregenerovať tak, ako chceli.

Bol to vyrovnaný zápas, Švédi však boli nebezpečnejší. Slováci, naopak, netrafili priestor bránky ani raz.

Napokon rozhodla penalta v prospech súpera zo zápasu proti Švédsku. Rozhodca si ju obháji. A platilo by to aj v prípade, keby ju neodpískal.

Slovensko malo na výber. Mohlo hrať atraktívnejšie, čím by sa však výrazne zvýšili riziko väčšieho počtu inkasovaných gólov už v prvých dvoch zápasoch.

Zahraničné médiá označili zápas za najnudnejší na turnaji. Slováci však boli blízko bodu, ktorý by im už zaručil postup do osemfinále.

A to je veľmi málo. Navyše ide o defenzívne piliere tímu.

V súčasnom kádri Slovenska neboli menej nadaní futbalisti ako trebárs na ME pred piatimi rokmi.

Zázraky sa síce občas dejú, ale na lepšie výsledky by Slováci potrebovali hráčov takejto úrovne ešte aspoň troch či štyroch. Hlavne v ofenzíve.



Marek Hamšík tam dlhé roky patril tiež, ale na šampionát neprišiel v optimálnom fyzickom stave.

Zdravotné problémy pred turnajom či minimálna klubová prax ho značne limitovali.



Vzhľadom na okolnosti odohral maximum. Stále patril v ofenzíve k najlepším Slovákom. Proti Poľsku nabehal viac ako jedenásť kilometrov.

Za Hamšíka nikto nepotiahol

Slovensko však potrebovalo nutne hráčov, ktorí by to potiahli už aj za Hamšíka. Ale to sa nestalo. Ondrej Duda predviedol dobré momenty, ale bolo ich málo.



Medzi opory patril v prvých dvoch zápasoch Juraj Kucka, ale na útočenie veľa priestoru nemal.



Róbert Mak ukázal jednu famóznu akciu, ktorá výrazne pomohla k triumfu nad Poľskom.

Ale potom to už bol iba tieň. Kto sa najprv čudoval, prečo sa nepresadil vo Ferencvárosi, už potom pochopil.