Tarkovič: My a málo šancí? Faerské ostrovy na ME neboli

Už pred majstrovstvami Európy čelil tréner futbalovej reprezentácie ŠTEFAN TARKOVIČ kritike. A po šampionáte sa zrejme ešte zvýšila. Slovensko síce nečakane zdolalo Poľsko 2:1, ale herne sklamalo. Tréneri zväčša Tarkoviča podporili, ale časť národa žiada aj jeho odchod. „Každý tréner, ktorý si v profesionálnom futbale niečo odžil, vám povie, že je jednou nohou zbalený a musí sa dokázať vyrovnať aj s takouto situáciou,“ vravel Tarkovič v rozhovore pre Sportnet krátko pred štartom majstrovstiev Európy.



Už predtým vznikli vtipy a koláže na jeho adresu. „Slováci sú veľmi kreatívny a tvorivý národ, čo sa len potvrdilo. Musím uznať, že niektoré boli ozaj originálne,“ dodal kouč.

V piatok na brífingu odpovedal na otázky médií a hodnotil vystúpenie tímu na šampionáte. V horúcom počasí prišiel v elegantnom obleku, na ktorom mal pripnutý odznak Slovenského futbalového zväzu.

Špekuluje sa, či by sa Slovensko nemalo vybrať inou trénerskou cestou. Máte motiváciu pokračovať pri reprezentácii?

Toto mužstvo potrebuje v prvom rade čas a trpezlivosť. Či to bude so mnou, alebo bezo mňa, ja nerozhodnem. Za svojou prácou si stojím. Trúfam si povedať, že sme mužstvo posunuli ďalej.

Cítite podporu vedenia Slovenského futbalového zväzu?

Na tú otázku som už odpovedal. Nebudem sa opakovať dookola.

Slovensko nie je európska veľmoc, ale ani outsider ako Malta či Faerské ostrovy. Za celý turnaj váš tím trafil priestor súperovej bránky iba dvakrát. Žiadne iné mužstvo si nevytvorilo tak málo šancí. Nie je to málo aj pre outsidera?

Či je to veľa alebo málo, je diskutabilné. Faerské ostrovy ani Malta na turnaji neboli. Oproti predošlým dvom veľkým turnajom vidím zásadný rozdiel. Na majstrovstvách sveta 2010 mal tréner Vladimír Weiss možnosť pracovať s tímom už celú kvalifikáciu. Vtedy bolo Slovensko vo svetovom rebríčku na šestnástom mieste. Čo sa týka ME 2016, tak sme tiež mohli s Jánom Kozákom pripravovať tím dva roky vopred. V tom čase sme boli trinásti na svete. Dnes sme na 36. mieste. To sú fakty, ktoré si treba uvedomiť. Pre mňa je FIFA ranking objektívny obraz výkonnosti mužstva. Netvrdím, že máme slabých hráčov. Kvalita tu je. Najväčší problém je, že sa v kluboch nepresadzujú. Potom im chýba kondícia a sebavedomie. Nie sú tak ďaleko ako hráči, proti ktorým sme hrali. Chcem to riešiť. Chcem, aby naša hra vyzerala inak v krídelných či finálnych priestoroch.

(Zdroj: SofaScore, Autor: SofoScore)

Vášmu tímu sa vyčíta až príliš veľká pasivita a bojazlivosť. Nemohli ste hrať odvážnejšie? Pozrite sa... Sám Poliak Robert Lewandowski strelil viac gólov ako všetci naši hráči dohromady. A Švédsko proti nám postavilo útočníkov, ktorí majú hodnotu sto miliónov eur. Ak by sme hrali proti takýmto tímom naivne a až príliš odvážne, tak by sa nám to mohlo vypomstiť. Ak by sme prehrali všetky tri zápasy so skóre trebárs 0:3, teraz by ste mi vyčítali, že som zvolil naivnú taktiku. A že som hral až príliš otvorene a netakticky. Nám sa podarilo proti Poľsku a Švédsku eliminovať európske aj svetové esá. Súhlasím, že prechod do útoku aj útočná fáza je náš problém. A to dlhodobý. Musíme ho riešiť.

Trebárs Maďarsko pôsobilo oveľa atraktívnejšie. Potrápilo veľmoci ako Nemecko, Francúzsko a Portugalsko. Ako si to vysvetľujete?

Neviem, či ste si všimli, akú zápasovú vyťaženosť majú maďarskí hráči. To si pozrite. Maďari urobili za posledných päť rokov pre futbal veľmi veľa, každá jedna akadémia dostala milión eur ročne, aby mohla vychovávať hráčov. Futbal tam má veľkú podporu. Výborné výkony predvádzali Maďari už v kvalifikácii, kde sme ich dvakrát zdolali.

Takže veľké investície do futbalu sú jediná cesta?

Prišiel som hodnotiť majstrovstvá Európy a nie filozofiu slovenského futbalu. Nemyslím si však, že podpora športu a futbalu je na Slovensku adekvátna. V porovnaní s Maďarskom je mizivá. Budem veľmi rád, keď sa táto problematika otvorí. Aby sme sa zobudili a začali sledovať trendy, ktoré sú v Európe.

Podľa štatistík Európskej futbalovej únie (UEFA) bol najrýchlejším Slovákom na šampionáte Tomáš Hubočan, ktorý skončil na 94. mieste. Bol to najstarší hráč národného tímu na turnaji, na jeseň bude mať 36 rokov. O čom to svedčí?

Je to ťažká otázka. Ale áno, toto je cesta do budúcnosti. Potrebujeme hráčov, ktorí budú opakovane nabiehať do voľných priestorov. Chýbajú nám hráči, ktorí sú rýchli. Ak by hral Ivan Schranz, v tejto štatistike by isto dominoval. Aj Lukáš Haraslín je rýchly, ale nepresadil sa. Aj Jakub Hromada je rýchlostný typ hráča.

Zranený Ivan Schranz sa nestihol vyliečiť a na turnaji neodohral ani minútu. Ako vám to skomplikovalo plány?

Na pozícii útočníka dnes nemáme hráča, ktorý hráva v dobrom tíme pravidelne a skóruje. Je to polemika, či hrať s klasickými útočníkom, alebo nie. Spôsob hry sme zmenili v závere proti Švédsku a v druhom polčase proti Španielsku. Nemyslím si, že by sa obraz hry vo finálnej fáze zmenil.

Schranza som zobral v dobrej viere, že sa vylieči. Bola nádej, že ho dáme do poriadku. Ivan je už takmer pripravený, ale nechcel som riskovať, že sa opäť zraní. Nechceme, aby opäť vypadol na pol roka. Chcem s ním spolupracovať v budúcnosti. Tu vám prehlasujem, že ak by som nezobral Ivana, tak by som namiesto neho nezobral žiadneho iného hráča. Snom bolo postúpiť zo skupiny, čím by sa čas predĺžil. Som presvedčený, že v prípadnom osemfinále by už mohol hrať.

Tridsaťtriročný útočník Michal Ďuriš dostal šancu v každom zápase, aj keď iba ako náhradník. Dvadsaťjedenročný Róbert Boženík sedel iba na tribúne. Prečo? Nebol pripravený?

Tu nejde o pripravenosť. Ďuriš aj Boženík sú v rovnakej pozícii. V kluboch nehrávali pravidelne. Typologicky nám viac sedel Ďuriš. Je behavejší a my sme sa potrebovali dostávať do priestorov za obranu. Boženík je iný typ. Išlo o stratégiu, nie o to, že by bol Boženík v mojich očiach horší.

Tvrdíte, že zápas proti Švédsku ste zvládli. Napriek tomu, že mužstvo prehralo a nevystrelilo na bránku súpera. Neprotirečíte si?

Reprezentačný tréner Štefan Tarkovič. (Autor: TASR)

Ja si uvedomujem, že sme netrafili priestor brány. My sme však na tú bránu vystrelili, ale sme ju netrafili. Vnímam prechod do útoku a útočnú fázu za náš problém. Je to vec, ktorú nemáme zvládnutú. Treba na nej pracovať. Okrem Ondreja Dudu však nikto z ofenzívnych hráčov v kluboch nehrával pravidelne. Zápas so Švédskom nebol hraný na remízu. Stále to tvrdím, ale dôkaz vám sem neprinesiem. Spýtajte sa hráčov, ako bola vedená taktická porada či koučovanie. My podceňujeme kvalitu súpera. Hráčom nemám čo vyčítať.

Predviedlo mužstvo maximum zo svojho potenciálu?

Áno. To si myslím. Proti Poľsku a Švédsku sme v ťažkých zápasoch ukázali charakter, silu a to, že takéto zápasy vieme hrať. V prvom polčase proti Švédsku sme dominovali v držaní lopty v pomere 60:40. Mužstvo hralo fakt na hranici svojich možností.

Nedalo sa z eufórie po prvom víťaznom zápase s Poľskom vyťažiť viac?

Eufória je jedna vec a pripravenosť tímu je druhá. Takýto veľký turnaj nemôžete hrať na základe eufórie, ale na základe prísnej stratégie a taktiky. Chceli sme ísť čo najďalej. Myslieť si, že tam pôjdeme hrať tri zápasy s tým, že nejaký vyjde, by asi nemalo význam. Eufória pomáha, nálada bola dobrá, prajná a pozitívna. Aj Švédi bolo opatrní, veľmi dobre sa na nás pripravili.

Urobili by ste teraz niečo inak?

Posledné dni som sa veľmi často nad tým zamýšľal, aj počas noci. Je rozdiel, ako veci vnímate pred zápasom a po ňom. Za svojimi rozhodnutiami si stojím. Kritizovať po zápase je veľmi jednoduché. Každý zápas má svoj vývoj a priebeh, na ktorý potom reagujete.