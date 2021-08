Rozhodca nemal cit. Mal to napísané v očiach, vravel Weiss

Slovenský majster v odvete play off Európskej ligy remizoval s Olympiakosom Pireus 2:2. Za Slovan skórovali Ezekiel Henty a Andre Green. Keďže prvý zápas na pôde súpera prehral 0:3, na postup to nestačilo.

„Povedal som im, že musia hrať tak, aby sa zajtra ráno nevedeli postaviť na tréning. A to do bodky splnili. Ja málokedy chválim hráčov, ale dnes som na nich hrdý,“ vravel tréner Slovana Vladimír Weiss st.

„Mal to v očiach napísané. K rozhodcom sa nemôžem vyjadrovať, ale poviem si svoj názor. Rozumnejší rozhodca by nás nechal žiť. Tento nemal cit pre hru,“ uviedol niekdajší tréner slovenskej reprezentácie.

Slovan sa prepadol o súťaž nižšie. Čaká ho novovzniknutá Európska konferenčná liga, iba za štart v skupinovej fáze zarobí 2,92 milióna eur. „Je to dobrá príležitosť pre také kluby ako sme my. Môžeme si aj zarobiť,“ teší sa Weiss.

Do Bratislavy môže čoskoro prísť Tottenham a jeho obávaný kanonier Harry Kane, alebo AS Rím, ktorý vedie slávny tréner José Mourinho, či pražská Slavia.

„Ak podáme takýto výkon, tak verím, že budeme zbierať body. Tak ako kedysi s Petržalkou,“ pokračoval Weiss.

Prezradil, že útočník David Strelec možno odohral posledný zápas za Slovan.

Zamieriť by mal do Spezia Calcio. Namiesto neho by mal prísť do Slovana iný Slovák. Samuel Mráz. „Je to podmienka, veľmi sme ho chceli,“ priznal tréner.

Slovan chce omladiť

Slovan sa v posledných dňoch posilnil. Prišiel dvadsaťtriročný Green a tiež dvadsaťročný obranca Matúš Vojtko.

„Vedenie v posledných dňoch zabralo. Ešte máme rozpracovaných troch hráčov. Musíme to trošku omladiť,“ pokračoval a Weiss zároveň dodal.

„Je mi jedno, či je niekto starý, alebo mladý. Či je to Američan, Afričan alebo Indián. Rozhoduje kvalita. Nie som proti legionárom, ale musia byť lepší ako naši. Vtedy tu môžu zostať.“