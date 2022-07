ONLINE: Slovan Bratislava - Dinamo Batumi (Liga majstrov)

Po krátkej letnej príprave vstupuje slovenský majster ŠK Slovan Bratislava do ostrých bojov. Dnes od 20:30 hostí na Tehelnom poli v úvodnom zápase kvalifikácie Ligy majstrov 2022/2023 gruzínsky tím FC Dinamo Batumi.



Hlavnému kormidelníkovi belasých Vladimírovi Weissovi st. je súper dobre známy, keďže v Gruzínsku päť rokov trénoval. Na jeho margo sa vyjadril: "Gruzínsky futbal sa vyznačuje veľkou plejádou talentov a dynamickou technikou. Sú rýchli a silní na lopte, majú radi hravý futbal a takýmto štýlom sa prezentuje aj náš zajtrajší súper, ktorý ešte pred štyrmi rokmi pôsobil v druhej lige a odvtedy spravil veľký vzostup. Ich tréner si vybral hráčov, ktorých pozná a vedia, čo chcú hrať. Nečaká nás žiadna prechádzka, máme pred nimi rešpekt, ale určite sa ich nebojíme. Musíme ukázať našu kvalitu, hlavne veľa behať bez lopty. Nechceme hrať naivne a radi by sme si vytvorili dobrú pozíciu pred odvetou".



Po odchode Vasila Božikova sa novým kapitánom futbalistov Slovana stal Vladimír Weiss ml. Do tímu pribudli štyri posily, konkrétne Siemen Voet, Juraj Kucka, Eric Ramirez a Giorgi Čakvetadze. V najbližších dňoch sa očakáva ešte príchod nového brankára.



Počas letnej prípravy odohrali Slovanisti štyri zápasy s bilanciou jedno víťazstvo (3:0 nad Riedom), dve remízy (0:0 v Dunajskej Strede a 2:2 v Brne) a jedna prehra (1:3 s Plzňou).