Slovan hral v početnej výhode viac než polčas, Gruzíncom však nestrelil ani gól

Liga majstrov - 1. predkolo, 1. zápas

"Sme sklamaní, mrzí to. Dlhšie ako polčas sme hrali presilovku, no nevyužili sme ju. Výsledok 0:0 je veľmi zlý, chceli sme iný. Je to veľká škoda, ale ešte nič nie je prehraté. Pred nami je druhý zápas a my chceme postúpiť.

Mali sme nejaké šance skórovať, aj ja sám som mal jednu veľmi dobrú a ani neviem, ako to brankár chytil. Celý zápas si musíme rozobrať. Hráči súpera boli rýchli, ale do ničoho sme ich nepustili.

Mrzí nás tento výsledok aj kvôli divákom. Nikto v klube nemôže byť s takýmto výkonom spokojní. Dúfam, že si ich udobríme po zápase na ihrisku v Batumi," povedal po zápase krajný obranca Jurij Medveděv pre RTVS.