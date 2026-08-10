Slovenským plavcom nevyšiel úvodný deň ME, z rozplavieb nepostúpil nikto

Žiadnemu zo slovenských plavcov sa v úvodný deň majstrovstiev Európy v Paríži nepodarilo postúpiť z rozplavieb.
V akcii boli traja reprezentanti v individuálnej disciplíne a mužská štafeta na 4x200 m voľným spôsobom.
Kvartetu Samuel Košťál, František Jablčník, Milan Vojtko a Jakub Poliačik sa však pri premiére v tomto zložení podarilo časom 7:16,26 minúty vylepšiť slovenský rekord o takmer desať sekúnd. V silnejšej z dvoch rozplavieb im to stačilo na nepostupové 13. miesto.
Najbližšie k postupu medzi jednotlivcami bol Košťál v disciplíne 400 m polohové preteky, kde skončil celkovo na 16. priečke v čase 4:21,45 min.
Lillian Slušná dosiahla na 100 m v. sp. čas 55,31 s, obsadila 29. miesto a nevošla sa medzi šestnástku postupujúcich do semifinále.
Najrýchlejšia bola držiteľka svetového rekordu a úradujúca majsterka sveta v kráľovskej disciplíne Marrit Steenbergenová. Holanďanka zároveň časom 52,62 vytvorila nový rekord šampionátu. Ďalšiemu Slovákovi Matejovi Dušovi patrilo na 50 m motýlik 70. miesto (24,71).