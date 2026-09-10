Paňková a Egyházy zvládli kvalifikáciu, postúpili do rozjázd kajak krosu

Vodná slalomárka Zuzana Paňková počas pretekov v kajak krose.
Vodná slalomárka Zuzana Paňková počas pretekov v kajak krose. (Autor: Canoe Slalom Team/ facebook)
TASR|10. sep 2026 o 16:52
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Slováci štartujú na finálovom podujatí Svetového pohára.

Slovenská reprezentantka vo vodnom slalome Zuzana Paňková postúpila do rozjázd kajak krosu na finálovom podujatí Svetového pohára v španielskom La Seu d'Urgell.

Dvadsaťjedenročná Paňková obsadila v kvalifikácii 25. priečku s časom 56,30 s a stratou 6,06 s na najrýchlejšiu Francúzku Marjorie Delassusovú.

Ďalšia Slovenka v štartovom poli Soňa Stanovská nepostúpila po chybe v kvalifikačnej jazde.

Medzi mužmi sa darilo Matúšovi Egyházymu, ktorý s časom 49,42 s postúpil z 24. miesta. Na víťazného Španiela Manuela Ochou stratil takmer tri sekundy.

Do rozjázd, ktoré sú na programe v nedeľu od 10.00 h, sa po chybe na trati nedostal strieborný medailista z juniorského kontinentálneho šampionátu Dávid Skubík.

Podujatie v Španielsku je tretím z deviatich v rámci olympijskej kvalifikácie do Los Angeles v roku 2028. Redukovaný rebríček sa uzavrie v októbri 2027, športovcom sa započíta päť najlepších výsledkov a miestenku získajú pre svoju krajinu, nie pre seba.

Vodné športy

    Vodná slalomárka Zuzana Paňková počas pretekov v kajak krose.
    Vodná slalomárka Zuzana Paňková počas pretekov v kajak krose.
    Paňková a Egyházy zvládli kvalifikáciu, postúpili do rozjázd kajak krosu
    dnes 16:52
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