Stanovskej nevyšlo finále v Španielsku. Po dvoch dotykoch výrazne stratila na pódium

Slovenská reprezentantka Soňa Stanovská obsadila siedme miesto vo finále K1 na záverečnom podujatí Svetového pohára v španielskom La Seu.
So štyrmi trestnými sekundami skončila so stratou 5,82 sekundy na víťaznú Austrálčanku Jessicu Foxovú, ktorá si triumfom poistila aj celkové víťazstvo v seriáli.
Stanovská sa dotkla piatej a 21. bránky a od pódia ju delili vyše tri sekundy. Druhá skončila Camille Prigentová z Francúzska (+0,72 s) a tretia bola Andorrčanka Monica Doriová (+2,67 s).
Foxová ovládla celkové poradie K1 s 322 bodmi pred Prigentovou (266), Stanovská obsadila 9. miesto (178), o priečku za ňou bola Zuzana Paňková (176) a Eliška Mintálová skončila na 14. pozícii (153).