Stanovskej nevyšlo finále v Španielsku. Po dvoch dotykoch výrazne stratila na pódium

Soňa Stanovská.
Soňa Stanovská. (Autor: TASR)
TASR|11. sep 2026 o 19:11
ShareTweet0

Celkové víťazstvo potvrdila prvým miestom Jessica Foxová.

Slovenská reprezentantka Soňa Stanovská obsadila siedme miesto vo finále K1 na záverečnom podujatí Svetového pohára v španielskom La Seu.

So štyrmi trestnými sekundami skončila so stratou 5,82 sekundy na víťaznú Austrálčanku Jessicu Foxovú, ktorá si triumfom poistila aj celkové víťazstvo v seriáli.

Stanovská sa dotkla piatej a 21. bránky a od pódia ju delili vyše tri sekundy. Druhá skončila Camille Prigentová z Francúzska (+0,72 s) a tretia bola Andorrčanka Monica Doriová (+2,67 s).

Foxová ovládla celkové poradie K1 s 322 bodmi pred Prigentovou (266), Stanovská obsadila 9. miesto (178), o priečku za ňou bola Zuzana Paňková (176) a Eliška Mintálová skončila na 14. pozícii (153).

Vodné športy

    Soňa Stanovská.
    Soňa Stanovská.
    Stanovskej nevyšlo finále v Španielsku. Po dvoch dotykoch výrazne stratila na pódium
    dnes 19:11
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Ďalšie športy»Vodné športy»Stanovskej nevyšlo finále v Španielsku. Po dvoch dotykoch výrazne stratila na pódium