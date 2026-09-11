Do semifinále K1 postúpil len jeden z trojice Slovákov. Rozhodla jeho čistá jazda

Na finálovom podujatí Svetového pohára vo vodnom slalome sa spomedzi troch mužských zástupcov Slovenska prebojoval do semifinále disciplíny K1 len Martin Halčin.
V španielskom La Seu d'Urgell obsadil po čistej jazde v kvalifikácii 24. miesto s časom 91,58 sekundy a na najrýchlejšieho Čecha Jakuba Krejčího stratil 5,27 s. Štart mužského semifinále je naplánovaný na 14.06 h a do finále postúpi dvanásť pretekárov.
Do postupovej tridsiatky sa nezmestili Dávid Skubík a ani Adam Gonšenica. Skubík šiel na trať ako prvý zo Slovákov a absolvoval tiež čistú jazdu, no finišoval so stratou 10,02 s na 45. pozícii.
Gonšenica mal tri dotyky a obsadil 50. priečku (+11,67).
Víťaz si pripíše dvojnásobný počet bodov v boji o triumf v celkovom poradí. V hre sú aj body do nominácie na olympijské hry 2028 v Los Angeles, o ktoré zabojujú slalomári tretí a poslednýkrát v tomto roku.
Zvyšných šesť podujatí bude na programe v roku 2027. Redukovaný rebríček sa uzavrie v októbri, športovcom sa započíta päť najlepších výsledkov a miestenku získajú pre svoju krajinu, nie pre seba.