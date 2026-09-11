Tri Slovenky v semifinále Svetového pohára. Paňková postúpila aj s dotykom

Zuzana Paňková
Zuzana Paňková (Autor: canoe.sk)
TASR|11. sep 2026 o 13:21
ShareTweet0

Najvyššie sa v kvalifikácii po čistej jazde umiestnila Stanovská na 9. priečke.

Slovenské reprezentantky vo vodnom slalome Soňa Stanovská, Zuzana Paňková a Eliška Mintálová sa v piatok na finálovom podujatí Svetového pohára prebojovali do semifinále disciplíny K1.

Ženské semifinále je na programe od 14.56 h a do podvečerného finále postúpi dvanásť najrýchlejších.

Najvyššie sa v kvalifikácii v španielskom La Seu d'Urgell po čistej jazde umiestnila Stanovská na 9. priečke.

Dosiahla čas 100,15 sekundy a na prvú Leire Goniovú zo Španielska stratila 2,87 s. Paňková si pripísala dotyk na šiestej bránke a napokon obsadila 13. miesto s mankom 4,18 s.

Jej krajanka Mintálová, ktorá bola zároveň pred pretekmi v celkovom poradí najvyššie spomedzi Sloveniek na 8. mieste, finišovala po čistej jazde na 17. priečke (+5,00).

Okrem poslednej možnosti na zisk bodov do celkového poradia ponúka finálové podujatie SP aj body do nominácie na olympijské hry 2028 v Los Angeles.

Slalomári o nich zabojujú tretí a poslednýkrát v tomto roku, zvyšných šesť podujatí bude na programe v roku 2027.

Redukovaný rebríček sa uzavrie v októbri, športovcom sa započíta päť najlepších výsledkov a miestenku získajú pre svoju krajinu, nie pre seba.

Vodné športy

    Zuzana Paňková
    Zuzana Paňková
    Tri Slovenky v semifinále Svetového pohára. Paňková postúpila aj s dotykom
    dnes 13:21
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Ďalšie športy»Vodné športy»Tri Slovenky v semifinále Svetového pohára. Paňková postúpila aj s dotykom