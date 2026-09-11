Tri Slovenky v semifinále Svetového pohára. Paňková postúpila aj s dotykom

Slovenské reprezentantky vo vodnom slalome Soňa Stanovská, Zuzana Paňková a Eliška Mintálová sa v piatok na finálovom podujatí Svetového pohára prebojovali do semifinále disciplíny K1.
Ženské semifinále je na programe od 14.56 h a do podvečerného finále postúpi dvanásť najrýchlejších.
Najvyššie sa v kvalifikácii v španielskom La Seu d'Urgell po čistej jazde umiestnila Stanovská na 9. priečke.
Dosiahla čas 100,15 sekundy a na prvú Leire Goniovú zo Španielska stratila 2,87 s. Paňková si pripísala dotyk na šiestej bránke a napokon obsadila 13. miesto s mankom 4,18 s.
Jej krajanka Mintálová, ktorá bola zároveň pred pretekmi v celkovom poradí najvyššie spomedzi Sloveniek na 8. mieste, finišovala po čistej jazde na 17. priečke (+5,00).
Okrem poslednej možnosti na zisk bodov do celkového poradia ponúka finálové podujatie SP aj body do nominácie na olympijské hry 2028 v Los Angeles.
Slalomári o nich zabojujú tretí a poslednýkrát v tomto roku, zvyšných šesť podujatí bude na programe v roku 2027.
Redukovaný rebríček sa uzavrie v októbri, športovcom sa započíta päť najlepších výsledkov a miestenku získajú pre svoju krajinu, nie pre seba.