V Tokiu sa predstaví deväť Slovákov. Môžu padnúť viaceré svetové rekordy

TOKIO. Deväť slovenských reprezentantov bude štartovať na XX. majstrovstvách sveta v atletike v Tokiu.
Zažiariť by mohla najmä Emma Zapletalová, ktorá má v disciplíne 400 m prek. ambíciu postúpiť do finále.
Švédsky žrdkár Armand Duplantis môže opäť prekonať vlastný svetový rekord, v prípade úspechu by sa už dostal na historický míľnik 630 cm.
Veľkú pozornosť budú tradične pútať šprinty, na stovke mužov i žien sa očakávajú tesné súboje. V japonskej metropole sa bude súťažiť od 13. do 21. septembra.
Slovenské nádeje
V Tokiu sa predstaví identický počet Slovákov ako pred dvoma rokmi v Budapešti. Debut si pripíšu Zapletalová a Patrik Dömötera (obaja 400 m prek.).
Výpravu dopĺňajú Viktória Forster (100 m a 100 m prek.), Gabriela Gajanová (800 m), Daniela Ledecká (400 m prek.), Hana Burzalová (20 km a 35 km chôdza), Dominik Černý (20 km a 35 km chôdza), Ema Hačundová (35 km chôdza) a Michal Morvay (35 km chôdza).
„Nie je to najmenší počet, ale je nám ľúto všetkých tých, ktorí sa tesne nedostali na MS. Vieme, že odviedli stopercentnú prácu. Nominačné kritériá sú však dosť kruté. Väčšina členov výpravy sa v tejto sezóne výkonnostne zlepšila.
To je to najlepšie, čo si môžeme želať a veľmi dobré najmä do budúcnosti. Radi by sme sa vrátili s dvoma finálovými umiestneniami a dvoma semifinálovými. Vieme, že na týchto vrcholných podujatiach sa môže udiať čokoľvek.
Veľkú úlohu zohráva psychická pripravenosť, zlyhať vedia niekedy aj tí najlepší. Veríme, že našim sa to nestane,“ prezradil ambície slovenskej výpravy šéftréner Libor Charfreitag.
Zapletalovú v predchádzajúcich sezónach trápili zdravotné problémy, no pod vedením holandského trénera Brama Petersa sa dostala do životnej formy.
Vybojovala si účasť vo finále Diamantovej ligy v Zürichu, kde obsadila 2. miesto. Vlastný národný rekord zlepšila na 53,18 s a podľa takzvaných maďarských tabuliek predviedla druhý najlepší výkon slovenského atléta histórie vo všetkých disciplínach, lepší má na konte iba chodec Matej Tóth.
Štvorstovka prekážok žien je na šampionáte natiahnutá až do intervalu piatich dní. Rozbehy sú na programe v pondelok 15. septembra, semifinále v stredu 17. a finále v piatok 19.
Ďalšou nádejou pre finále je Gabriela Gajanová, úradujúca vicemajsterka Európy v behu na 800 m. Rozbehy v tejto disciplíne sa budú konať vo štvrtok 18., semifinále na druhý deň a finále v záverečný deň šampionátu.
Ďalší svetový rekord?
Duplantis v prebiehajúcej sezóne skočil svetový rekord trikrát, naposledy 12. augusta v Budapešti. Žrdkársky fenomén si prekonanie výšky 630 cm stanovil ako predsezónny cieľ a môže ho naplniť na mieste, kde získal svoje prvé zlato na globálnom podujatí.
Tentokrát ho však na rozdiel od „pandemickej“ olympiády bude podporovať plné hľadisko. Ak získa zlato, bude to tretíkrát na MS v sérii. Finále mužskej žrde je na programe v pondelok.
Vlastné historické maximum môže zlepšiť aj Karsten Warholm na 400 m prek. Nór sa taktiež vracia na miesto činu, práve v Tokiu na olympiáde predviedol jediný čas pod 46 sekúnd - 45,94.
V tejto sezóne vedie tabuľky, keď v Chorzówe zabehol tretí najlepší čas histórie 46,28. Nór obhajuje titul a má šancu získať štvrté zlato na MS.
Podobne je na tom aj Keňanka Faith Kipyegonová, ktorá môže na trati 1500 metrov triumfovať dokonca tretíkrát v sérii a štvrtýkrát v rámci disciplíny.
Najväčšia osobnosť ženskej atletiky súčasnosti na stredných tratiach dokázala tento rok vo veku 31 rokov opäť posunúť vlastný svetový rekord, v americkom Eugene zabehla 3:48,68 min.
Svetový rekord sa otriasa aj na mužskej osemstovke, v ktorej vyrastá silná generácia bežcov. Až 15 sa tento rok dostalo pod 1:43 min. Lídrom tabuliek je Keňan Emmanuel Wanyonyi, tretí muž historických tabuliek zabehol v Monaku 1:41,44 min.
Prekonať svetový rekord na 800 m sa za uplynulých 43 rokov podarilo iba dvom mužom, historické maximum drží z OH 2012 v Londýne David Rudisha časom 1:40,91.
Pozornosť priťahujú šprintéri
Americký šprintér Noah Lyles pred dvoma rokmi v Budapešti zažiaril, keď získal zlato na oboch najkratších šprintoch i v štafete 4x100 m.
S obhajobou to v Tokiu nebude mať vôbec jednoduché, slabšiu formu má najmä na stovke, časom 9,90 s je až na 12. mieste tabuliek.
Hlavným kandidátom na zlato je Jamajčan Kishane Thompson, ktorý tento rok doma v Kingstone už zabehol 9,75 a túži sa revanšovať za minuloročnú olympiádu v Paríži, kde prehral súboj o zlato s Lylesom o päť tisícin sekundy.
Lyles môže mať bližšie k triumfu na svojej dlhodobo úspešnejšej trati 200 m, čo ukázal v generálke na Tokio na finále Diamantovej ligy.
V tesnom súboji dokázal zdolať úradujúceho olympijského šampióna Letsileho Teboga z Botswany.
Julien Alfredová má záujem po zisku historického zlata na olympiáde vybojovať pre Svätu Luciu aj prvú medailu zo svetových šampionátov.
Na stovke však bude veľkou prekážkou Američanka Melissa Jeffersonová-Woodenová, ktorá vedie tabuľky časom 10,65.
Bežkyňa z Karibiku má na konte o desatinu horší a svoju súperku v tejto sezóne ešte nedokázala zdolať.
Na dvojnásobnej trati má však Alfredová cestu za zlatom otvorenú, úradujúca olympijská šampiónka Gabrielle Thomasová sa zranila a v Tokiu nebude.
Program slovenských atlétov na XX. majstrovstvách sveta v Tokiu
Sobota 13. septembra
1:00: 35 km chôdza mužov i žien (D. Černý, M. Morvay, H. Burzalová, E. Hačundová)
11:55: 100 m žien – rozbehy (V. Forster)
Nedeľa 14. septembra
4.28: 100 m prek. žien – rozbehy (V. Forster)
13.20: 100 m žien – semifinále (V. Forster?)
15.13: 100 m žien – finále (V. Forster?)
Pondelok 15. septembra
4.20: 400 m prek. žien – rozbehy (E. Zapletalová, D. Ledecká)
12.35: 400 m prek. mužov – rozbehy (P. Dömötör)
14.05: 100 m prek. žien – semifinále (V. Forster?)
15.20: 100 m prek. žien – finále (V. Forster?)
Streda 17. septembra
14.00: 400 m prek. žien – semifinále (E. Zapletalová, D. Ledecká?)
14.30: 400 m prek. mužov – semifinále (P. Dömötör?)
Štvrtok 18. septembra
12.55: 800 m žien – rozbehy (G. Gajanová)
Piatok 19. septembra
13.45: 800 m žien – semifinále (G. Gajanová?)
14.15: 400 m prek. žien – finále (E. Zapletalová, D. Ledecká?)
14.27: 400 m prek. mužov – finále (P. Dömötör?)
Sobota 20. septembra
0.30: 20 km chôdza žien (H. Burzalová)
2.50: 20 km chôdza mužov (D. Černý)
Nedeľa 21. septembra
12.35: 800 m žien – finále (G. Gajanová?)